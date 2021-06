Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Η όψη της Αφροδίτης με τον απρόβλεπτο Ουρανό

Οι προβλέψεις των ζωδίων αναλυτικά από την Λίτσα Πατέρα. Τι μας επιφυλάσσει το τριήμερο.

«Πολύ καλές» χαρακτήρισε τη σημερινή και τη χθεσινή μέρα η Λίτσα Πατέρα, ενώ έκανε λόγο για «πολύ ωραία όψη της Αφροδίτης με τον απρόβλεπτο Ουρανό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», «η Αφροδίτη είναι στον Καρκίνο, επωφεληθείτε από ευκαιρίες γνωριμιών».

Συμβούλεψε δε, να «μην αφήσετε καβγάδες για τη Κυριακή, είναι και η Σελήνη στον Καρκίνο».

Η απόλυτη συμβουλή του τριημέρου, ωστόσο ήταν «το πρωί να είστε έτοιμα για να αγκαλιάσετε τον σύντροφό σας».

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα:

