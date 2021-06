Κοινωνία

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της συζύγου του

Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι κατηγορούμενοι. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν. Ο Αλέξης Κούγιας ζητά ανάκληση του εντάλματος σύλληψης, ο εντολέας του θα κινηθεί νομικά.

Προθεσμία, για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή Ζακύνθου, ζήτησαν και πήραν οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση της 9ης Ιουνίου 2020 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Χριστίνας Κλουτσινιώτη και τον τραυματισμό του Ντίμη Κορφιάτη.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ένας κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και για τέσσερις για συνέργεια σε αυτές τις πράξεις.

Οι συλληφθέντες έφθασαν στη Ζάκυνθο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, την Τετάρτη αργά βράδυ με το τελευταίο πλοίο της γραμμής Ζακύνθου - Κυλλήνης και οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του ΑΤ Ζακύνθου, όπου και κρατούνται.

Κούγιας: Κατέθεσε αίτηση ανάκλησης του εντάλματος για τον εφοπλιστή

Αίτηση ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του γόνου εφοπλιστικής οικογένειας θα καταθέσει αύριο ο συνήγορος του Αλέξης Κούγιας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την έκδοση εντάλματος, αφού ο κος Μ.Λ. ούτε ύποπτος φυγής είναι, ούτε υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει κάποιο έγκλημα, και το κυριότερο απ’ όλα, είναι παντελώς άσχετος με την υπόθεση, αφού δεν γνωρίζει ούτε ένα πρόσωπο είτε από τα θύματα, είτε από τους φερόμενους ως δράστες και η εμπλοκή του στην υπόθεση έγινε από αυθαίρετα συμπεράσματα της ΕΛ.ΑΣ., λόγω του ότι ένας υπάλληλός του εμπλέκεται κατά την ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση της Ζακύνθου και χρησιμοποίησε κατά την ΕΛ.ΑΣ. ένα φουσκωτό σκάφος ιδιοκτησίας του Μ.Λ., το οποίο ήταν παρκαρισμένο σε πάρκινγκ σκαφών στον Ταύρο Αττικής και μάλιστα ήταν εκτεθειμένο προς πώληση, για να μεταβεί κατά το σενάριο της ΕΛ.ΑΣ. με αυτό στην Ζάκυνθο μαζί με τον συγκατηγορούμενό του και να εκτελέσουν το σχέδιό του».

Μάλιστα, επισημαίνει οτι ο Μ.Λ «ουδέποτε ανεζητήθη από την ΕΛ.ΑΣ. στον κρίσιμο χρόνο της συλλήψεως των κατηγορουμένων ούτε στα γραφεία της εταιρείας του, ούτε στην κατοικία του και μάλιστα, όταν του ζητήθηκε στο παρελθόν να καταθέσει ως μάρτυρας, ήρθε αμέσως και κατέθεσε, παρά το ότι βρισκόταν στον κύριο τόπο της κατοικίας του, που είναι το Μονακό».

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κουγιας ο εντολέας του θα κινηθεί νομικά κατά εφημερίδας και συγκροτημένου σαιτ «για ψευδή, συκοφαντικά και κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας χθες και τα οποία θίγουν την τιμή και την υπόληψη του Μ.Λ.», τα οποία ο ιδιος θεωρεί ότι «κατευθύνονται από στενά συγγενικά πρόσωπα της οικογένειάς του, με τα οποία ο πατέρας του κου Μ.Λ., κος Ι.Λ., ευρίσκεται από ετών σε οξυτάτη δικαστική αντιδικία τόσο στο Λονδίνο, όσο και στα δικαστήρια του Πειραιά με αντικείμενο περιουσιακά στοιχεία ύψους 120.000.000 ευρώ, τα οποία ο πατέρας του κου Μ.Λ. διεκδικεί, διότι αυτός τα δημιούργησε και του ανήκουν».

Πώς έφτασε η Αστυνομία στις συλλήψεις των επτά

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγο Πέτρο Τζεφέρη, πέντε από τους δράστες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ένας κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και τέσσερις για συνέργεια σε αυτές τις πράξεις. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, υπήρξε συνεργασία του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου.

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε προχθές (Δευτέρα), σε Αττική, Ζάκυνθο και Ηλεία, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, του Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, εντοπίστηκαν οι έξι από τους δράστες, ενώ ένας ακόμα εμφανίστηκε με δική του πρωτοβουλία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βραδινές ώρες της 4ης και 5ης Ιουνίου 2020, δύο από τους συλληφθέντες, ο ένας 38 ετών και ο δεύτερος 36, κανόνισαν και πραγματοποίησαν τη μεταφορά του φουσκωτού σκάφους, ιδιοκτησίας 44χρονου κατηγορουμένου, μη συλληφθέντα, από την Αθήνα στην Ηλεία.

Σε εκείνο το σημείο, το σκάφος παρελήφθη από 63χρονο συλληφθέντα -που είναι φυλακισμένος σήμερα- και με τη βοήθεια 50χρονου συλληφθέντα, το έκρυψε σε αποθήκη ξυλείας ιδιοκτησίας του τελευταίου. Το σκάφος παρέμεινε κρυμμένο στο σημείο έως και τις 8 Ιουνίου 2020. Βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας, δύο από τους συλληφθέντες, πήγαν από την Αθήνα στην Ηλεία, όπου σε αποθήκη-ξυλουργείο συναντήθηκαν με τον 63χρονο και τον 60χρονο ιδιοκτήτη της αποθήκης, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Αμέσως μετά, οικείο πρόσωπο του 60χρονου μετέφερε το σκάφος με φορτηγό όχημα, από την αποθήκη σε λιμάνι μικρών σκαφών, σε παράκτια περιοχή της Ηλείας. Την ίδια μέρα (8 Ιουνίου 2020), δύο από τους συλληφθέντες, 38 και 39 ετών, πήγαν με το σκάφος στη Ζάκυνθο. Εκεί τους περίμεναν δύο από τους κατηγορούμενους και μια 27χρονη, που δεν έχει συλληφθεί, με τους οποίους ενώθηκαν σε ομάδα και αναζήτησαν το 53χρονο θύμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά την ανθρωποκτονία, ο 38χρονος και ο 39χρονος, με τη βοήθεια συνεργών τους, εγκατέλειψαν σε άγνωστο σημείο τη μοτοσικλέτα, επιβιβάστηκαν στο ίδιο φουσκωτό σκάφος και διέφυγαν από τη Ζάκυνθο.

Την επόμενη ημέρα (10 Ιουνίου 2020) ο 35χρονος συλληφθείς πήγε σε λιμάνι της Ζακύνθου, όπου καθάρισε το σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε στις 11 Ιουνίου 2020 και κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση για διενέργεια κύριας ανάκρισης. Σε βάρος των δραστών εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, πλην του ενός εκ των κατηγορουμένων, που είναι φυλακισμένος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι έξι από τους κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν την Αστυνομία για διάφορα αδικήματα, όπως για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση, απειλή, εξύβριση, σωματικές βλάβες, πλαστογραφία, τοκογλυφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

