Euro 2020 - Αντώνης Καρπετόπουλος στο “Πρωινό”: Τα τρία φαβορί της διοργάνωσης (βίντεο)

Για τα τρία φαβορί της διοργάνωσης που θα μεταδώσει αποκλειστικά ο ΑΝΤ1 μίλησε ο αθλητικογράφος. Οι εκπομπές – αφιέρωμα στο Euro 2020.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος λίγο πριν από την έναρξη του Euro 2020, που θα μεταδώσει αποκλειστικά ο ΑΝΤ1.

Απόψε ξεκινά, λοιπόν, η μεγάλη γιορτή με τον αγώνα Ιταλία – Τουρκία, στη Ρώμη.

Όπως είπε ο αθλητικογράφος, σήμερα θα μεταδοθεί μία εκπομπή πριν και μία μετά τον αγώνα.

Απόψε θα δούμε την τελετή έναρξης, στην οποία θα τραγουδήσουν οι U2 live.

Για τον αποψινό αγώνα και ιδιαίτερα για την ομάδα της Τουρκίας, είπε ότι «Τουρκία δεν είναι στα φαβορί, αλλά είναι επικίνδυνη», αφού πρόκειται για outsider και ομάδα με τους νεότερους παίκτες.

Όσο για τα φαβορί της διοργάνωσης, ο Αντώνης Καρπετόπουλος εκτίμησε ότι, είναι τρία: Αγγλία, Γαλλία και Βέλγιο.

Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει αποκλειστικά τους αγώνες της διοργάνωσης, καθώς και τρεις αθλητικές εκπομπές καθημερινά, με αναλύσεις και σχόλια. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται στις 15:00, τις 21:00 και τις 0:00.

