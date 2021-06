Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ. Πότε και που θα "χτυπήσουν".

Ο καιρός επιδεινώνεται ραγδαία τις επόμενες ώρες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται από σήμερα Παρασκευή (11-06-2021) το μεσημέρι και αύριο Σάββατο (12-06-2021) σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική χώρα.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Παρασκευή (11-06-2021) από το μεσημέρι κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες.

2. Αύριο Σάββατο (12-06-2021), κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού από τον Τάσο Αρνιακό:





