Κοινωνία

Πυροσβεστική - Δια Πυρός 2021: Εντυπωσιακές εικόνες από την ετήσια μεγάλη άσκηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι σε Αττική και Χαλκιδική. Παρελήφθησαν όλα τα εναέρια μέσα. Χαρδαλιάς: Υψηλό το επίπεδο επιχειρήσεων και συντονισμού.

Στο «υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας» και τον πολύ καλό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έκανε ειδική αναφορά χτες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή το πιο κρίσιμο τεστ για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, που πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε Αττική και Χαλκιδική.

Πρόκειται για την ετήσια μεγάλη άσκηση με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2021», που έγινε σε δύο φάσεις, το πρωί στο ύψωμα «Κοσμοθέα», πλησίον του οικισμού Δροσοπηγής στην ανατολική πλευρά του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, μεταξύ της δημοτικής ενότητας Αφιδνών, της δημοτικής κοινότητας Κρυονερίου και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της 651 ΑΒΥΠ, στην περιοχή του δήμου Ωρωπού και το απόγευμα στη θέση Καρύδι, στον οικισμό Βουρβουρού, της Δ.Κ. Αγ. Νικολάου, του δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Τα σενάρια των ασκήσεων αφορούσαν στην αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης δασικής πυρκαγιάς, στο πεδίο, σε πραγματικό χρόνο, με την κινητοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων όλων των εμπλεκομένων, σε τέτοιου είδους περιστατικά, φορέων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δοκιμάστηκαν όλα τα μέσα, εναέρια και επίγεια, τα οποία πλέον είναι στη διάθεση του κρατικού μηχανισμού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαρθακογιάννης, έχουν παραληφθεί όλα τα μισθωμένα εναέρια μέσα που έκλεισε η χώρα μας για εφέτος, εκτός από το αμφίβιο μεγαθήριο ρωσικό Beriev Be-200, που έκλεισε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην πρόσφατη επίσκεψη του στη Μόσχα και το οποίο πέρσι είχε προλάβει να πάρει η Τουρκία. Το αεροσκάφος αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 12 τόνους νερού ή επιβραδυντικού υγρού και έχει τη δυνατότητα να κάνει «κουρτίνα» 3-4 χιλιομέτρων αδειάζοντας στο μέτωπο της πυρκαγιάς, φτάνει στην Ελλάδα στις 18 Ιουνίου και θα ενταχτεί στον στόλο του κρατικού μηχανισμού για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Όλα τα εναέρια μέσα από σήμερα το μεσημέρι, αλλά επισήμως από αύριο το πρωί, θα είναι πλέον στις βάσεις τους και σε πλήρη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν παραληφθεί και είναι στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας όλα τα βαρέως και μεσαίου τύπου αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση. Ο στόλος αποτελείται από 13 ιδιόκτητα καναντέρ, (8 CL-215 και 5 CL-415), 19 «Πεζετέλ» (17 πυρόσβεσης και δύο επιτήρησης) και τα μισθωμένα: 6 νέα ελικοφόρα αμφίβια αεροσκάφη μεταφοράς 3 τόνων υγρού, Air Tractor, αμερικανικής κατασκευής, που λέγονατα και «μίνι καναντέρ», 10 βαρέος τύπου ελικόπτερα Ericsson και 12 Kamov μεσαίου με κάδο, ενώ αναμένεται το Beriev Be-200, την ερχόμενη εβδομάδα. Σε αυτά προστίθενται 3 ελικόπτερα «Σινούκ» του στρατού και τα δύο super puma της Πυροσβεστικής, καθώς και τα δύο μικρά συντονιστικά ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, δύο της ΕΛ.ΑΣ, αν χρειαστούν, ενώ από το στρατό έχει παραχωρηθεί και είναι διαθέσιμο, ένα αεροσκάφος C-130 για μεταφορά προσωπικού, καθώς και ένα μισθωμένο ιδιωτικό αεροσκάφος από την Πολιτική Προστασία, που μεταφέρει άμεσα όπου χρειαστεί 40 άτομα.

Σε ό,τι αφορά τις επίγειες δυνάμεις, αποτελούνται από 11.100 μόνιμους πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένων και των 350 των 8 ΕΜΑΚ), 2.700 πενταετούς θητείας, 2.500 εποχικούς και 2.500 εθελοντές, ενώ τα διαθέσιμα μέσα είναι 3.456 οχήματα (2,016 υδροφόρα, 1.207 βοηθητικά και 233 ειδικά), τα οποία συνδράμουν όποτε χρειαστεί οχήματα ΟΤΑ και του στρατού.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Κατά την εξέλιξη των ασκήσεων δόθηκαν οι κύριες προτεραιότητες που περιελάμβαναν την προστασία του πληθυσμού εντός της περιοχής που εξελίχθηκε η πυρκαγιά, την προστασία των υποδομών και τον αποκλεισμό εισόδου πολιτών προς την περιοχή εξέλιξης και πιθανής επέκτασής της.

Σκοπός των ασκήσεων ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων, η δοκιμασία της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του πληθυσμού, η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, ο έλεγχος του ετήσιου σχεδιασμού δασοπυρόσβεσης, η δοκιμασία και ο έλεγχος αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής των φορέων και των μέσων που διαθέτουν και η ένταξη και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη δασοπυρόσβεση σε πραγματικό χρόνο ενόψει της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2021.

Ο κ. Χαρδαλιάς, που παρακολούθησε την άσκηση στην Αττική, έδωσε συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Βρεθήκαμε όλοι στο πεδίο και διαπιστώσαμε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, την άμεση απόκριση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση πυρκαγιών».

Εκτός από τον Κ. Χαρδαλιά, την άσκηση παρακολούθησαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος - Μάριος Καραγιάννης, ο εθνικός γιοικητής Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσιος Δημακογιάννης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και στελέχη της Περιφέρειας, όλη η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, αρμόδιοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος Ωρωπού, Γεώργιος Γιασημάκης και Γιάννης Δήμας.

Στη Χαλκιδική η άσκηση έγινε με τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος», παρουσία του εθνικού διοικητή Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσιου Δημακογιάννη και του υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου. Την παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Προϊσταμένη Δ/νσης Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Κρυστάλλω Γεωργιάδου, ο αναπληρωτής προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/νσης Π.Π. της Π.Κ.Μ Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Χαλκιδικής Δημήτριος Λοκοβίτης, ο δήμαρχος Σιθωνίας Πάρης Τεμπλάς, η αντιδήμαρχος Τουρισμού Δ. Σιθωνίας Μαρία Πάργα, η διευθύντρια Διοικητικού Δ. Σιθωνίας Μαρία Χρηστάρα, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Παναγιώτης Κυριακίδης, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής Παύλος Μπεκιαρόγλου και ο εκπρόσωπος του δασαρχείου Πολυγύρου Θωμάς Αρβανίτης.

Βαγγέλης Γιακουμάκης: Η μαρτυρία των γονιών του για τα βασανιστήρια (βίντεο)

“Δήμητρα της Λέσβου”: Φόβοι ότι έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη