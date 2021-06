Κοινωνία

Self test – Πανελλαδικές: Οδηγίες για υποψήφιους και εκπαιδευτικούς

Οι τελικές οδηγίες για τα self test στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που ξεκινούν την Δευτέρα. Τέλος τα μαθήματα για γυμνάσια, Α΄και Β΄λυκείου.

Σχετικά με τη συμμετοχή στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, που ξεκινούν τη Δευτέρα για τα ΓΕΛ και την Τρίτη για τα ΕΠΑΛ, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει, ότι οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Το πρώτο τεστ για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων έγινε την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.

Το δεύτερο τεστ για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο τεστ θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγωνιστικό τεστ, το τεστ θα πρέπει να επαναληφθεί σε δημόσια δομή.

Εδώ η λίστα με τις διαθέσιμες δημόσιες δομές για διενέργεια επαναληπτικού τεστ από Δευτέρα έως Παρασκευή: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf

Και εδώ οι δομές που λειτουργούν τις Κυριακές: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia-kiriakis.pdf

Το υπόλοιπο πρωτόκολλο εδώ: https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-lykeio-m/anakoinwseis-gel/48839-31-05-21-odigies-gia-tin-asfali-dieksagogi-ton-panelladikon-eksetaseon-metra-prostasias-kai-self-test-3

Μήνυμα Ζέτας Μακρή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς

Σε μήνυμά της για τη λήξη της σχολικής χρονιάς η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι η «εκπαιδευτική χρονιά που πέρασε αποδείχτηκε διδακτική για όλους» και πως «η τεχνολογία έγινε όπλο και εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας», οργανώνοντας «πλήρως τη σχολική δομή στη βάση της ψηφιοποίησης, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον», όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ.

