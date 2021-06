Πολιτική

Πελώνη για αρνητές εμβολίου: Δεν τίθεται ζήτημα απόλυσης υπαλλήλου

Τι είπε για τις διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους, για τον "υποχρεωτικό εμβολιασμό" και την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Δεν τίθεται ζήτημα απόλυσης υπαλλήλου που θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, ξεκαθάρισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

“Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα απόλυσης. Ο πρωθυπουργός έθεσε σαφώς το ζήτημα για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αφορά υγειονομικούς και εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Περιμένουμε τη γνωμοδότηση της επιτροπής Βιοηθικής. Η συζήτηση είναι ζωηρή και σε άλλες χώρες” τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη. Πρόσθεσε δε ότι οι διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους θα αρχίζουν να συζητούνται όταν όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο.

Έκανε λόγο για σταθερή βελτίωση της κατάστασης, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και εξήγησε ότι "καταγράφεται ήδη αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, πτώση στον δείκτη μεταδοτικότητας, μείωση των νοσηλειών και των διασωληνωμένων συμπολιτών μας". Όπως επίσης είπε, "διαπιστώνεται ταυτόχρονα ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας που νοσηλεύονται, που ασθενούν βαριά στις εντατικές είναι ανεμβολίαστοι. Κι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αγνοείται από κανέναν".

Υπογράμμισε ότι "αποδεικνύεται ήδη στην πράξη ότι ο εμβολιασμός λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας για τον καθένα και την καθεμιά μας, χτίζει τείχος ανοσίας στην κοινότητα, λειτουργεί σαν κλειδί για το άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οριοθετεί το τέλος της υγειονομικής κρίσης και την αρχή μιας νέας εποχής. Είναι ήδη κοινά παραδεκτό ότι η επιχείρηση Ελευθερία προχωρά με τρόπο υποδειγματικό και γρήγορους ρυθμούς".

Αναλυτικά η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε πως "γίνονται περίπου 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα και συνολικά έχουν ήδη ξεπεράσει τα 6,5 εκατομμύρια. Περισσότεροι από 4.100.000 έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση ενώ περισσότεροι από 2,5 εκατ. έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας ηλικίας 25-29 ετών και σύντομα θα ανοίξει και για την ηλικιακή ομάδα 18-24. Από τα τέλη του μήνα θα ξεκινήσει και η επιχείρηση εμβολιασμού των συμπολιτών μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson".

Όπως είπε η κ. Πελώνη "κοινός στόχος τώρα είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στους μεγαλύτερους που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο σοβαρής νόσησης αλλά και στους νεότερους που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα και μπορεί να γίνονται μεταδότες ενδεχόμενης νόσησης. Στο μεταξύ, η συνεχιζόμενη βελτίωση στα επιδημιολογικά δεδομένα και οι θετικές προσδοκίες για το επόμενο διάστημα επιτρέπουν νέα βήματα για την ανάκτηση της ελευθερίας μας".

Η κ. Πελώνη εξήγησε πως αποφασίστηκε, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, η άρση επιμέρους περιορισμών.

Συγκεκριμένα:

Από τοΣάββατο , η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινάει στη 1.30 τα ξημερώματα.

Θα επιτρέπεται η μουσική σε εξωτερικούς χώρους εστίασης στους οποίου φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες

Επανεκκινούν τη λειτουργία τους καταστήματα εστίασης σε αεριζόμενες στοές που έχουν δύο ελεύθερες διόδους

Αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος από 50% σε ποσοστά που φθάνουν έως και 75% ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε χώρου

Από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου επανεκκινούν οι πρακτικές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων καθώς και των κέντρων δια βίου μάθησης των ΑΕΙ.

Από την 1η Ιουλίου: Αίρεται εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα ο χρονικός περιορισμός της κυκλοφορίας και αυξάνεται το όριο για τις υπηρεσίες κέτερινγκ δεξιώσεων από τα 100 στα 300 άτομα. Τέλος, επιτρέπεται η επανέναρξη εμποροπανηγύρεων στις Περιφερειακές Ενότητες όπου το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%.

Αναφερόμενη στη συνέχεια στην οικονομία, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι «η πορεία προς την ελευθερία συνοδεύεται ήδη από θετικά μηνύματα για τις άμεσες και απώτερες προοπτικές της οικονομίας μας».

Αναλυτικά ανέφερε: «Την περασμένη Τετάρτη το Δημόσιο άντλησε μέσω της επανέκδοσης 10ετούς ομολόγου, 2,5 δισ. ευρώ από τις αγορές με επιτόκιο 0,888%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν το ποσό-στόχο κατά 12 φορές. Την ίδια στιγμή, από τη δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων αντλήθηκαν 1,3 δισ. ευρώ με ιστορικά χαμηλή απόδοση -0,31%. Τόσο η έκδοση δεκαετούς ομολόγου, όσο και η δημοπρασία εντόκων γραμματίων κατέληξαν σε άλλη μια ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβερνητική πολιτική και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Είναι -όπως τόνισε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- ένα ακόμα σημάδι εμπιστοσύνης στην ελληνική ανάκαμψη και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας».

Όπως υπογράμμισε η κ. Πελώνη: «Στην ίδια εκτίμηση οδηγούν και τα πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία τους πρώτους τρεις μήνες του 2021, η Ελλάδα κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 4,4% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Πέτυχε έτσι τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που καταδεικνύει τόσο τη δυναμική που είχε η οικονομία στις αρχές του 2021, όσο και τις προοπτικές της στο επόμενο διάστημα».





