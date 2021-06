Life

Lilibet-Diana: Ποια θα είναι η διάσημη νονά της;

Μέγκαν Μαρκλ και Πρίγκιπας Χάρι τηρούν σιγή ιχθύος ωστόσο οι φήμες φουντώνουν...

O Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσαν τα χαρμόσυνα νέα ότι η Meghan γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι την Παρασκευή το πρωί.

Το ζευγάρι επέλεξε να τιμήσει τη βασίλισσα και την αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας με το να χαρίσουν τα ονόματά τους στο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Lilibet «Lily» Diana Mountbatten-Windsor.

Η Meghan και ο Harry δεν έχουν ανακοινώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το δεύτερο παιδί τους, αλλά, σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα EXPRESS...

