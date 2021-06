Life

Κώστας Σόμμερ και Βαλεντίνη στο “Πρωινό” λίγο πριν τη γέννηση του μωρού τους (βίντεο)

Πανευτυχείς γονείς ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη, μιλούν για αυτά που περιμένουν, το γάμο και την… πεθερά.

Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης τους βρίσκονται η Βαλεντίνη Παπαδάκη και ο Κώστας Σόμμερ, που μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Ζούμε και αναπνέουμε» για να του κάνουμε τέλειο τον κόσμο, είπε ο ηθοποιός, που αρνήθηκε να αποκαλύψει το φύλο του μωρού. Είπε ωστόσο ότι, η κόρη είναι πάντα αδυναμία του πατέρα της, όμως ο γιος είναι άλλη ευθύνη αφού «είναι η συνέχεια του».

Η εγκυμονούσα Βαλεντίνη είπε πως ακόμα «δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω» και περιμένει να κρατήσει το μωράκι στα χέρια της.

Το ζευγάρι μίλησε για το πώς από την αρχή που γνωρίστηκαν ήταν μαζί, ενώ η Βαλεντίνη είπε ότι, στην αρχή «με κλείδωσε στο σπίτι, δεν με άφηνε να φύγω».

Ερωτηθείς για το αν τα πάει καλά με την πεθερά του, δεδομένης και της διαφοράς 18 ετών που έχει με τη σύντροφό του, ο Κώστας Σόμμερ απάντησε πως «η πεθερά μου είναι θεά».

Αποκάλυψαν, τέλος ότι, έκαναν πολιτικό γάμο.

