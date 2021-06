Life

Κατερίνα Διδασκάλου στο “Πρωινό”: Μεγάλες εκπλήξεις στις “Άγριες Μέλισσες”

Η πρωταγωνίστρια της κορυφαίας σειράς μίλησε από τη Νάξο στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγο πριν την έναρξη των παραστάσεών της.

«Πολύ χαρούμενη», δήλωσε από τη Νάξο στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Κατερίνα Διδασκάλου, αφού όπως είπε, «όποτε έχω παίξει εδώ, ήμουν πάντα γεμάτη».

Η ηθοποιός εξήγησε πως «η Νάξος είναι αγαπημένος προορισμός, γιατί οι κάτοικοί της έχουν συνεταιριστεί» και αναφέρθηκε στην εξαιρετική γραβιέρα του νησιού.

Περιγράφοντας τις ολιγοήμερες διακοπές της είπε πως, «κολυμπάει μόνη για ώρα, σε μη οργανωμένες παραλίες».

Όσο για την 3η σεζόν από της «Άγριες Μέλισσες», αν και «δεν έχουμε ακόμα καινούρια σενάρια», εκτίμησε πως «σίγουρα η Μυρσίνη ξαναγίνεται αστή», ενώ παρατήρησε πως «μπαίνουμε και σε πολύ περίεργη εποχή για την Ελλάδα, κάτι που μπορεί να φέρει πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι σε μεγεθυμένες καταστάσεις, αντιδρούν απροσδόκητα».

Η παράσταση της Κατερίνας Διδασκάλου «Η πόρνη από πάνω», κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουνίου στην Πετρούπουλη.

