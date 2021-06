Life

Σοφία Μουτίδου στο “Πρωινό”: οι άνδρες δεν θέλουν πια να κάνουν σεξ

Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Σοφία Μουτίδου λίγο πριν από την έναρξη των παραστάσεών της, ενώ σχολίασε τις εμφανίσεις της στο YouTube και τη μητρότητα.

Ότι την άλλαξε η μητρότητα δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Σοφία Μουτίδου, που έχει πλέον μία κόρη στην εφηβεία. «Τα παιδιά ρωτάνε τα πάντα, είναι πολύ ενεργά παιδιά», σχολίασε.

Ερωτηθείσα για τις εμφανίσεις της στο YouTube είπε πως «πάντα ήμουν της σάτιρας, όμως αυτά δεν μπορείς να τα πεις στις κωμωδίες. Εκεί βγαίνω σα Σοφία, χωρίς αφεντικό στο κεφάλι μου» και ξεκαθάρισε πως δεν κάνει πρόβα, απλώς προσπαθεί να μην βρίζει πολύ κι έχει καταφέρει να βρίζει λιγότερο.

Είπε μάλιστα ότι, όσο μπορεί διαβάζει και τα σχόλια, ώστε να κρατά επαφή με τον κόσμο.

«Τα χρήματα έρχονται από τις διαφημίσεις, από τα views πληρώνεσαι, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο», απάντησε σε σχετικό ερώτημα, ενώ όταν ρωτήθηκε για το τι την «χαλά» απάντησε πως «δεν αντέχω το ότι είναι όλοι τόσοι αγχωμένοι με ανούσια πράγματα, που με αγχώνει κι εμένα».

«Οι άντρες δεν κάνουν πια σεξ, πιστεύω ότι κουράστηκε το ανδρικό είδος, κουράστηκε να είναι κυνηγός, θέλει να ξαποστάσει», εκτίμησε και συμπλήρωσε ότι παρομοίως, «κουράστηκαν και οι γυναίκες σε κάποιους ρόλους». Μιλώντας μάλιστα από εμπειρίες γυναικών και ανδρών που είναι έξω από γάμους, είπε πως τα πράγματα «είναι πολύ δύσκολα με το σεξ» και οι λόγοι αναφέρονται στην παράστασή της πιο αναλυτικά.

Η ηθοποιός, πάντως, εκτίμησε ότι, «είμαστε σε μεταβατική εποχή, που οι γυναίκες κάνουν το αυτονόητο σύνθημα.

Πριν είχαν διαλυθεί όλα, τώρα ξηλώνουμε, για να ξαναραφτεί το ύφασμα. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο, αλλά θα φάμε πολύ λάσπη άνδρες – γυναίκες».

Κληθείσα να σχολιάσει για την κόντρα της με τον Χάρη Ρώμα, είπε πως «βαρέθηκε». «Εγώ είπα κάτι που συνέβη, εκείνος διαφώνησε», αρκέστηκε να σχολιάσει.

Παραδέχθηκε πως έχει «πολύ αγωνία» για την παράσταση που ανεβάζει με τίτλο «Το ασήκωτο βάρος της Ελλάδας».

Εξήγησε πως πρόκειται για «καινούριο κείμενο» ότι, η παράσταση είναι όλη δική της, υπάρχει ωστόσο παραγωγός.

«Στη σκηνή είμαι μόνη μου, είναι 1,5 ώρα stand up, απλά έχω ένα crew, είναι χορευτές break dance, τους είδα στο δρόμο», σημείωσε.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουνίου, στη συνέχεια θα παιχτεί στην Αθήνα, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα και τέλος από τις 30 Αυγούστου στα Ιωάννινα.

