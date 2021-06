Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν την Δευτέρα στις Βρυξέλλες

Πάγια θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Κατ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέλ Ταγίπ Ερντογάν, θα έχει ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα στις 16.00 (ώρα Βρυξελλών) στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο άνδρες δεν θα συνοδεύονται από αντιπροσωπείες, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο.

"Πάγια θέση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα πρέπει να μείνουν ανοιχτοί. Είμαστε υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Και με πλήρη σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει κάθε χώρα" τόνισε στην εισαγωγική της τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η Αριστοτελία Πελώνη.

Ανέφερε ειδικότερα: «Διαφορετικές θέσεις με την Τουρκία υπήρχαν και υπάρχουν. Σε πολλά ζητήματα οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να συζητάμε με τη γειτονική χώρα. Το ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει με ειλικρίνεια τις πάγιες θέσεις της για όλα τα ζητήματα, σε κάθε ευκαιρία και σε όλα τα επίπεδα. Το ίδιο θα κάνει και τώρα».

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός, ο οποίος τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, θα συναντηθεί και με τον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον.

