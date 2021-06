Κοινωνία

Ληστεία σε γυναίκα 100 ετών στο Ίλιον: Η οικιακή βοηθός περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις στιγμές τρόμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν. Ήθελαν να χτυπήσουν χτυπήσουν και εμένα και τη γιαγιά.

Θύματα άγριας ληστείας και βασανισμού έπεσαν μία ηλικιωμένη 100 ετών και η οικιακή της βοηθός σε σπίτι στο Ίλιον Αττικής.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, άγνωστος παραβίασε ένα παράθυρο του οικήματος και εισέβαλε μέσα σε αυτό. Χτύπησε την ηλικιωμένη γυναίκα με ιδιαίτερη βαναυσότητα ώστε να τού αποκαλύψει πού έχει κρυμμένα τα χρήματά της αλλά και πολύτιμα είδη.

Η οικιακή βοηθός, η οποία έπεσε, επίσης, θύμα ξυλοδαρμού του δράστη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν.

"Μετά τις 3 το πρωί άκουσα έναν θόρυβο. Ένας κύριος ανέβηκε στο κρεβάτι της γιαγιάς. Της πήρε το πορτοφόλι από το μαξιλαράκι της, όπου είχε τα ψιλά. Η γιαγιά σηκώθηκε και αντέδρασε. Τη φίμωσε και άρχισε να την χτυπάει. Μετά η γιαγιά τον χτύπησε, εγώ είχα ήδη σηκωθεί από τον γδούπο του χρηματοκιβωτίου. Τον είδα, πήγε να με χτυπήσει και το απέφυγα.

Έπεσε κάτω το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήταν άδειο. Άκουσα το αυτοκίνητο που τους περίμενε στον παράδρομο, αλλά φοβήθηκα να βγω στο μπαλκόνι να δω. Όταν ήρθε η αστυνομία, οι γείτονες είπαν ότι άκουσαν και είδαν τρία άτομα. Εγώ είδα μόνο τον έναν και μπορώ να τον αναγνωρίσω από τον σωματότυπο γιατί φορούσε μάσκα και προφανώς μάσκα. Δυστυχώς η εγκληματικότητα είναι μεγάλο θέμα.

Την χτύπησαν και είναι 100 ετών, γεννήθηκε το 1921. Δεν σταμάτησαν σε τίποτα. Ήταν αδίστακτοι, ήταν αθίγγανοι σίγουρα γιατί είδα το χρώμα του δέρματός τους. Προσπάθησα να βοηθήσω τη γιαγιά όσο μπορούσα. Ήθελαν να χτυπήσουν και εμένα και τη γιαγιά" περιέγραψε.