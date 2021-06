Life

“H Φάρμα” - Κώστας Γκρέκας: Η ανάρτηση της συζύγου του για τη νίκη του

H στιγμή της ανάδειξής του νικητή μέσα από τα instastories της Έλενας Βαζούρα.

Έπειτα από έναν συναρπαστικό τελικό, η Φάρμα έφτασε στο τέλος της το βράδυ της Πέμπτης με τον Κώστα Γκρέκα να κερδίζει το έπαθλο των 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ.

Ο τελικός στη Φάρμα περιελάμβανε τέσσερα αγωνίσματα, αλλά και ψηφοφορία των υπόλοιπων 18 παικτών, προκειμένου να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής.

Φάρμα – Τελικός – Βαθμολογίες

Πρώτο αγώνισμα: Βασίλης 10, Κυριακή 0, Ντούπης 20, Κώστας 15.

Δεύτερο αγώνισμα: Βασίλης 0, Κυριακή 20, Ντούπης 15, Κώστας 10.

Τρίτο αγώνισμα: Βασίλης 20, Κυριακή 10, Ντούπης 0, Κώστας 15.

Τέταρτο αγώνισμα: Βασίλης 15, Κυριακή 0, Ντούπης 10, Κώστας 20.

