Πολιτική

Τσίπρας σε Τασούλα: φιμώνετε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Άγρια κόντρα στη Βουλή μεταξύ του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και του προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στη διαδικασία συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων "δεν προβλέπεται παρέμβαση αρχηγών κομμάτων" τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, απαντώντας στο αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα να ομιλήσει για το θέμα της μη προσέλευσης του Κ. Μητσοτάκη στην "ώρα του πρωθυπουργού", σχετικά με το πρόβλημα της υπερχρέωσης των πολιτικών κομμάτων. Όπως είπε ο κ. Τασούλας, η σημερινή διαδικασία συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων έχει ολοκληρωθεί, και η αίθουσα της ολομέλειας "δεν μπορεί να μετατραπεί σε σκηνικό πολιτικού ακτιβισμού" . "Στις επίκαιρες ερωτήσεις, δεν επιτρέπονται μονόλογοι ούτε μονόπρακτα" είπε χαρακτηριστικά.

Αυτός που παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής είναι ο πρωθυπουργός "που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του" την καθιερωμένη "ώρα του πρωθυπουργού" σχολίασε ο κ. Τσίπρας, καλώντας τον κ. Τασούλα να του δώσει τον λόγο με βάση τον κανονισμό που επιτρέπει στους αρχηγούς των κομμάτων να ομιλούν όποτε το ζητήσουν. "Σας καλώ κε πρόεδρε, να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων ως πρόεδρος όλης της Βουλής, και όχι ως πρόεδρος που δέχεται σκονάκια για το τι θα πει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τους συνεργάτες τού κ. Μητσοτάκη. Σας καλώ να μου πείτε, ποιο άρθρο του κανονισμού της Βουλής, δεν μου επιτρέπει να ομιλήσω ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως πρώην πρωθυπουργός, και ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Σας καλώ να μην υποπέσετε σε αυτό το πολύ σημαντικό παράπτωμα. Έχετε κι εσείς ευθύνη ως Πρόεδρος της Βουλής, για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ιστορία, να φιμώσετε τη δυνατότητα να ακουστεί ο λόγος και τα επιχειρήματα του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σταθείτε σε αυτό το βήμα ως πρόεδρος της ΒτΕ και όχι ως πρόεδρος της (πτέρυγας της) ΝΔ.

Ανταπαντώτας, ο κ. Τασούλας είπε ότι, ως πρόεδρος του σώματος, δεν θέλει "να μετατρέψουμε τη Βουλή σε αχρείαστο σκηνικό πολιτικού ή κομματικού ακτιβισμού". Σημείωσε ότι τα άρθρα που δίδουν δικαίωμα παρέμβασης στους αρχηγούς είναι αυτά για το νομοθετικό έργο, τις επερωτήσεις, τις μομφές και τις εξεταστικές επιτροπές. "Στις επίκαιρες, δεν προβλέπεται παρέμβαση αρχηγών" είπε ο κ. Τασούλας, ενώ επανέλαβε ότι στα δύο χρόνια της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας, ο κ. Μητσοτάκης έχει απαντήσει ήδη σε 7 επίκαιρες ερωτήσεις και έχει προκαλέσει και 5 συζητήσεις με δική του πρωτοβουλία, όταν στην προηγούμενη Βουλή, σε 160 ερωτήσεις απαντήθηκαν οι 8.

Κατέληξε, δε, λέγοντας: "Επειδή θέλω η Βουλή να διατηρηθεί στο ύψος της, επειδή δεν θέλω να μετατραπεί σε σκηνικό πολιτικού ακτιβισμού, επειδή η ολομέλεια κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της δεν μπορεί αν μετατραπεί σε συνεδρίαση καμίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και επειδή στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν επιτρέπονται μονόλογοι ούτε μονόπρακτα, διακόπτω τη συνεδρίαση και περιμένω πρότασή σας για τροποποίηση του κανονισμού" είπε ο κ. Τασούλας.

