Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε καταστήματα και αυτοκίνητα

Πως δρούσε η συμμορία. Ο ρόλος του αρχηγού – κλεπταποδόχου, που νομιμοποιούσε και τα έσοδο από την εγκληματική τους δράση.

Στη σύλληψη τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, προχώρησε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η συμμορία έκλεβε αυτοκίνητα, με τα οποία πήγαινε σε καταστήματα και κοσμηματοπωλεία της Αττικής. Στη συνέχεια, οι δράστες με λοστούς, βαριοπούλες ή μεταλλικά φρεάτια έσπαγαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων και σήκωναν τα προστατευτικά ρολά. Σε μία περίπτωση διάρρηξης καταστήματος, μάλιστα, έσπασαν τη τζαμαρία με κλεμμένο όχημα.

Αμέσως μετά, εισέβαλαν στον εσωτερικό χώρο και αφαιρούσαν χρήματα, εμπορεύματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συσκευές που ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τις οποίες μάλιστα απενεργοποιούσαν κατά τη διάρκεια των κλοπών.

Μετά τις κλοπές, οι δράστες παρέδιδαν τα κλοπιμαία στο αρχηγικό μέλος, που αφενός είχε τον ρόλο του κλεπταποδόχου και αφετέρου μέσω του «επιχειρηματικού προφίλ» που διέθετε, φρόντιζε για τη νομιμοποίηση των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητές τους.

Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή των μελών της οργάνωσης σε δέκα περιπτώσεις κλοπών σε καταστήματα και τρεις κλοπές αυτοκινήτων, σε Νέα Σμύρνη, Πετράλωνα, Κολωνό, Ακρόπολη, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νίκαια, Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Περιστέρι.

Σε έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ρολόγια και κοσμήματα, ρούχα επώνυμων εταιρειών, σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim και 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το ποσό των 190.000 ευρώ, ενώ σημειώνεται, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί πάλι για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε ανακριτή και διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή τους.