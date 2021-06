Κοινωνία

Καιρός – Αττική: καταιγίδες και χαλάζι ακόμη και στο κέντρο! (εικόνες)

Βροντές, κεραυνοί, καταιγίδες και χαλάζι, συνθέτουν ένα σκηνικό κάθε άλλο παρά καλοκαιρινό.

Μια αν όχι χειμωνιάτικη, αλλά έστω φθινοπωρινή κακοκαιρία κάνει την επέλαση της και στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ο καιρός είναι άστατος από το πρωί, αλλά το μεσημέρι σε πολλές περιοχές η επιδείνωση ήταν ραγδαία.

Βροντές και κεραυνοί σε πολλές περιοχές, ισχυρή βροχόπτωση, αλλά και χαλαζόπτωση, συνθέτουν ένα σκηνικό που αν μη τι άλλο δεν παραπέμπει σε καλοκαίρι.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους είναι έντονα ταξιδεύουν…. από τη μια γειτονιά στην άλλη κι έκαναν την εμφάνιση τους ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Κανονικά διεξάγεται πλέον, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αχαρνών, που είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης νερού από την έντονη βροχόπτωση.

