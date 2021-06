Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Νέο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα - Τι αλλάζει στις αποστάσεις

Τι αλλάζει σε λαϊκές, εστίαση, εμπορικά καταστήματα σε αεροδρόμια. Τι θα ισχύσει με τον αριθμό πελατών που προσέρχονται για self test στα σούπερ μάρκετ

Τη δυνατότητα στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνους, κλπ.), να λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 22:30, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις.

Εκτός από το ωράριο, σύμφωνα με το ΦΕΚ διατηρείται ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης). Όμως στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται πως δεν προσμετράται ο πληθυσμός που προσέρχεται για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικού τεστ, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή. Η εξαίρεση αυτή αφορά καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης καπνικών/ατμιστικών προϊόντων.

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και από τις 12 Ιουνίου 2021 και σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοικτές δύο πλευρές), και θα εξυπηρετούνται μόνο καθήμενοι πελάτες, με δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 01:15. και υπό τους γνωστούς υγειονομικούς όρους.

Σε ότι αφορά τις λαϊκές αγορές προβλέπεται η υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου ως προς την τήρηση των μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων. Έως τις 14 Ιουνίου διατηρείται το μέτρο του 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων που θα λειτουργούν σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).

Από τις 15 Ιουνίου 2021 η απόσταση θα γίνει ένα μέτρο εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης κΙ ενάμισι μέτρου μεταξύ των ατόμων με πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.

Για τη λειτουργία των λιανεμπορικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας (shop in a shop) τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 25 τ.μ. Ειδικώς στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως 4 πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τ.μ. Επίσης προβλέπεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 7 έως τις 21:00 ενώ επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της χώρας.

N. Παπαθανάσης: Γάμοι μετά μουσικής αλλά δίχως χορό

Το ωράριο διευρύνεται από αύριο καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινάει από τη 1:30 τη νύχτα και μπορούμε να ακούμε μουσική καθισμένοι, όπως ακούγαμε και στο παρελθόν, όταν καθόμασταν σε εξωτερικούς χώρους, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμη μέτρα και πρέπει να τηρούμε, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στη χαλάρωση των μέτρων, τη μουσική, την αύξηση των καλεσμένων σε δεξιώσεις και τα self test.

Απαντώντας σε ερώτηση αν έχει νόημα η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη μίαμιση τη νύχτα ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε: «Το κάθε τι έχει νόημα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 01.30 έως 05.00 λήγει τέλος του μήνα. Αυτή την στιγμή οι λοιμοξιολόγοι μας λένε ότι πρέπει να τηρήσουμε αυτό το ωράριο", δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.

«Όπως λειτουργούσαμε πριν με τη μουσική θα λειτουργούμε με τους κανόνες» είπε ο κ. Παπαθανάσης αναφορικά με τη μουσική.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης που βρίσκονται σε στοές, η πρόβλεψη για λειτουργία αφορά όλες όσες βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές με δύο εισόδους.

«Από 1ης Ιουλίου οι λοιμοξιολόγοι έκριναν ότι μπορούμε να πάμε στα 300 άτομα και πάντοτε με μέτρα και κανόνες» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαθανάσης, και μιλώντας για τους γάμους διευκρίνισε ότι οι καλεσμένοι θα ψυχαγωγούνται με μουσική αλλά δεν θα μπορούν να χορεύουν.

