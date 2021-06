Life

“Η Φάρμα”: αποχαιρέτησε το κοινό “σαρώνοντας” σε τηλεθέαση! (εικόνες)

Ο «Αγρότης της Χρονιάς» αναδείχτηκε μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό. Η «Φάρμα 2» έρχεται στον ΑΝΤ1 για ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Με έναν τελικό που κράτησε αμείωτη την αγωνία, ως το τελευταίο λεπτό του, η «Φάρμα» έκλεισε, χθες Πέμπτη 10 Ιουνίου, τις πόρτες της για τη φετινή σεζόν.

Μετά από 4 αγωνίσματα και την ψηφοφορία των υπόλοιπων παικτών, ο Κώστας Γκρέκας κέρδισε τον τίτλο του «Αγρότη της Χρονιάς» και το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ και ενός αυτοκινήτου PEUGEOT 2008, αξίας 25.000 ευρώ.

«Η Φάρμα» έριξε αυλαία με πρωτιά και 2.771.570 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, να την παρακολουθούν έστω και για 1’.

Το ριάλιτι περιπέτειας, με τον Σάκη Τανιμανίδη, υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του, με 9 μονάδες διαφορά και ποσοστό 23,5%. Κατά το τέταρτο της ανακοίνωσης του νικητή, η «Φάρμα» άγγιξε το 37,4%.

Οι υψηλότερες επιδόσεις σημειώθηκαν στους άνδρες, όπου στο κοινό 25-44 το κοντέρ της τηλεθέασης χτύπησε το 27,9%. Και οι γυναίκες, όμως, έδωσαν υψηλή τηλεθέαση που έφτασε έως και το 24,5% στο κοινό 45-54.

Χθες, Πέμπτη 10 Ιουνίου, στο τελευταίο επεισόδιο της «Φάρμας» για φέτος, ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σύνθημα για τις τελευταίες δοκιμασίες και έζησε, και εκείνος στο… κόκκινο, όλα τα συναισθήματα του μεγάλου τελικού.

Κώστας Γκρέκας, Βασίλης Θεοδωρόπουλος, Κυριακή Κατσογρεσάκη και Κωνσταντίνος Μακρής, ανασύνταξαν τις δυνάμεις τους και τα έδωσαν όλα.

Συνολικά από τα αγωνίσματα, ο Κώστας συγκέντρωσε 60 βαθμούς, ο Κωνσταντίνος 45, ο Βασίλης 45 και η Κυριακή 30.

Μετά τα αγωνίσματα, ακολούθησε η ψηφοφορία από τους υπόλοιπους 18 παίκτες που συμμετείχαν στη «Φάρμα».

Τις περισσότερες ψήφους, και συγκεκριμένα 6, πήραν ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος και ο Κώστας Γκρέκας κερδίζοντας 20 βαθμούς ο καθένας.

Ο Κωνσταντίνος Μακρής πήρε 4 ψήφους και 10 βαθμούς, ενώ η Κυριακή Κατσογρεσάκη 2 ψήφους και 0 βαθμούς.

Νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας Γκρέκας που συγκέντρωσε, από τα αγωνίσματα και την ψηφοφορία 80 βαθμούς.

Η «Φάρμα», ένα παιχνίδι στρατηγικής με συνεχείς ανατροπές, έφτασε στο τέλος του για φέτος, με την ανάδειξη του μεγάλου νικητή που διακρίθηκε για την αγωνιστική του δυναμική, αλλά και για την προσωπικότητά του.

Η «Φάρμα 2» έρχεται στον ΑΝΤ1 και αν είσαι έτοιμος να ζήσεις την περιπέτεια δήλωσε συμμετοχή στο www.hfarma.gr

Για να μπεις στη «Φάρμα 2» πρέπει να αγαπάς τη φύση, να πιάνουν τα χέρια σου. Όμως, για να μείνεις πρέπει να δουλεύει το μυαλό σου, να μετράς κάθε κίνηση και να το θέλεις με την ψυχή σου.

