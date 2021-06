Οικονομία

Μητσοτάκης: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο δίνει δύναμη στον εργαζόμενο (βίντεο)

Με παράδειγμα τα οφέλη που θα έχει ένας διανομέας από το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media.

Με μια ανάρτηση στα social media, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, τονίζοντας πως «δίνει δύναμη στον εργαζόμενο».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ως παράδειγμα έναν διανομέα, ο οποίος σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, «θα έχει περισσότερα δικαιώματα, ενώ θα έχει στο πλευρό του και νέα σημαντικά εργαλεία για τον καλύτερο έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας.».

Η ανάρτηση συνοδεύεται κι από ένα βίντεο στο οποίο περιγράφονται μια σειρά από μέτρα τα οποία εισάγονται με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η γονική άδεια για τον πατέρα κ.α.

