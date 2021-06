Life

Σπιτική μάσκα με μέλι για ξεκούραστα μάτια

Φτιάξτε την δική σας μάσκα για τα μάτια με απλά υλικά, για θρέψη σε βάθος...

Αυτή η μάσκα θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη σου, ειδικά αν θέλεις να φροντίσεις μια από τις πιο “απαιτητικές” περιοχές του προσώπου, αυτή των ματιών. Η περιοχή γύρω από τα μάτια επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, θέλει και περισσότερη ενυδάτωση.

Μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου σπιτική μάσκα, με απλά υλικά και κύριο συστατικό το μέλι. Είναι ιδανική για θρέψη σε βάθος, προλαμβάνοντας τη χαλάρωση, τους μαύρους κύκλους και δημιουργώντας ένα φρέσκο και νεανικό βλέμμα.

Μαζί με το μέλι, θα πρέπει να έχεις ασπράδι αυγού, το οποίο είναι πλούσιο σε κολλαγόνο, αργινίνη, αμινοξέα και βιταμίνη Α, ώστε να επιτύχεις την απόλυτη σύσφιξη στο δέρμα. Επιπλέον, η βιταμίνη Ε, θα σου χρειαστεί, ώστε να σε βοηθήσει στην προσπάθειά σου, ενάντια στα σημάδια γήρανσης. Η βιταμίνη Ε, είναι ο απόλυτος σύμμαχος κατά της φθοράς, που προκαλεί ο ήλιος!

