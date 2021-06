Life

Πώς να μακρύνεις τα μαλλιά σου γρήγορα και φυσικά

Ακολούθησε τις συμβουλές των ειδικών και απόκτησε με φυσικό τρόπο μακριά και δυνατά μαλλιά!

Αναρωτιέσαι πώς θα δεις τα μαλλιά σου να μεγαλώνουν πιο γρήγορα και φυσικά; Σκέφτεσαι πως ενδεχομένως να μπορεί να σε βοηθήσει ένα προϊόν, μια φαρμακευτική θεραπεία ή αν θα πρέπει να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη διατροφή ώστε να δεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εμείς έχουμε να σου προτείνουμε κάποιες συμβουλές, που σύμφωνα με τους ειδικούς θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των μαλλιών σου με τον πιο φυσικό τρόπο!

Απόφυγε την σκληρή δίαιτα

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο δερματολόγο Lindsey Bordone στην Columbia Doctors και επίκουρο καθηγητή δερματολογίας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Columbia, οι περιοριστικές δίαιτες μπορεί να μειώσουν τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των μαλλιών. Καλό θα ήταν λοιπόν ν’ ακολουθείς μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, σίδηρο και μέταλλα και σύντομα θα δεις τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο υγιή από ποτέ!

Χρησιμοποίησε καστορέλαιο

Δεν θεωρείται άδικα ένας θησαυρός για τα μαλλιά, αφού οι αντιμικροβιακές και αντιβακτηριακές του ιδιότητες το κάνουν ωφέλιμο για την ποιότητα της τρίχας. Χάρη στα ωμέγα-6 λιπαρά οξέα που περιέχει, ενδυναμώνει την κυκλοφορία του αίματος στους θύλακες της τρίχας, με αποτέλεσμα και να μακραίνουν γρηγορότερα τα μαλλιά, αλλά και να πυκνώνει τα σημεία στα οποία ενδεχομένως παρατηρείται μια αραίωση.

Extra tip: Εφάρμοσε το καστορέλαιο στο τριχωτό της κεφαλής και κάνε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις. Άφησέ το να δράσει για μισή ώρα και μετά ξέβγαλε με σαμπουάν! Το αποτέλεσμα θα σε ενθουσιάσει!

