Life

Διονύσης Αλέρτας: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν με την σύντροφό του...

Ευχάριστα νέα για τον Διονύση Αλέρτα και τη σύντροφό του, Νάγια, οι οποίοι σε περίπου πέντε μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" την Παρασκευή η Νάνσυ Παραδεισανού, το ζευγάρι, που είναι μαζί πάνω από ένα χρόνο, θα αποκτήσει αγοράκι, καθώς η σύντροφος του γνωστού pastry chef διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους.

Διάβασε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος - “Κορονοπάρτι” σε βίλες: Οργισμένες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες του νησιού

Πυροσβεστική - Δια Πυρός 2021: Εντυπωσιακές εικόνες από την ετήσια μεγάλη άσκηση

“Η Φάρμα”: αποχαιρέτησε το κοινό “σαρώνοντας” σε τηλεθέαση! (εικόνες)