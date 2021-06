Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για κορονοϊό, εμβολιασμούς και μέτρα

Τα στοιχεία για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα. Τα νεότερα για τους εμβολιασμούς. Ποια μέτρα χαλαρώνουν.



H ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών, στο Υπουργείο Υγείας, από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Σύμφωνα με την κ, Παπαευαγγέλου συνεχίζεται η μείωση του επιδημιολογικού φορτίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της επικράτειας. Σταδιακά και σταθερά μειώνεται η διασπορά του ιού, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Σημαντική είναι η αποκλιμάκωση στην πίεση του ΕΣΥ, με τις νέες εισαγωγές να είναι λιγότερες από τον αριθμό των εξιτηρίων. Τόνισε, όμως, ότι η πλειοψηφία των νοσηλευομένων (62%) και των θυμάτων (98%) αφορά ανεμβολίαστους πολίτες.

Λίγο νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 791. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 11, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.381 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 375.



Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Εν τω μεταξύ, άνοιξε από την Πέμπτη η πλατφόρμα για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας 25-29 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα εμβόλια: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, όχι όμως το AstraZeneca.

