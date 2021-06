Κοινωνία

Καταιγίδα στην Αττική: Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από 100 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική, για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας.

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν το μεσημέρι της Παρασκευής την Αττική, δίνοντας μεγάλα ύψη βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερα στο Περιστέρι και στα Πατήσια, μέχρι τις 15:00 καταγράφηκαν 48 και 45 χιλιοστά, αντίστοιχα.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν στην Αττική, σύμφωνα με 85 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, και επισημαίνονται οι μεγαλύτερες καταγραφές. Χάρτες όπως ο συγκεκριμένος παράγονται στο Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής.

Πυροσβεστική: Πάνω από 100 κλήσεις για βοήθεια

Μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική κατά τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 104 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχές βοήθειας.

Ειδικότερα, στην Αττική (στους δήμους Αθηναίων, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αχαρνών, Ίλιου, Φυλής, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Περιστερίου) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δέχτηκαν 104 κλήσεις εκ των οποίων 82 για αντλήσεις υδάτων, 19 για κοπές δέντρων και τρεις για απομακρύνσεις ατόμων.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε αντλήσεις και παροχές βοηθείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Φροντιστήρια και Εργαστήρια ΑΕΙ: Τα μέτρα για την επαναλειτουργία τους

Κώστας Σόμμερ και Βαλεντίνη στο “Πρωινό” λίγο πριν τη γέννηση του μωρού τους (βίντεο)