Πολιτική

Novartis – Αγγελής: Δεν θα υποκύψω σε πολιτικές σκοπιμότητες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωάννη Αγγελή, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Επιθεωρητή της Γ΄ Δικαστικής Περιφέρειας

Καταχρηστική χαρακτηρίζει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής την άσκηση δίωξης εναντίον του για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Αγγελής, μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση των χειρισμών που έγιναν στην υπόθεση της Novartis με βασικό κατηγορούμενο τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αναφέρει ακόμη: «Δηλώνω ότι, δεν πρόκειται να υποκύψω στις όποιες πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες κρύπτονται πίσω από την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και πίσω από την προσπάθεια, να με απαξιώσουν ως άτομο, ως Εισαγγελικό Λειτουργό και ως βασικό μάρτυρα στην όλη υπόθεση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Αγγελή:

Έχοντας τριάντα οκτώ (38) χρόνια ευδόκιμης και άμεμπτης υπηρεσιακής εξέλιξης ως λειτουργός της Δικαιοσύνης, την οποία συνεχίζω να υπηρετώ με τον ίδιο ζήλο, αγάπη και αυταπάρνηση, αιφνιδιάστηκα από μια νομικά και ουσιαστικά καταχρηστική δίωξη ενάντιον μου.

Επειδή σέβομαι απόλυτα τη διαδικασία, όλες μου οι απαντήσεις σχετικά με την εναντίον μου ποινική δίωξη αυτή, θα δοθούν στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αποκλειστικά και μόνο για να υπερασπιστώ την παραπάνω πορεία μου, την τιμή την υπόληψη και την προσωπικότητα μου και για ενημέρωση του κοινού σε ένα μείζον θέμα στο οποίο εμφανίζομαι ως πρωταγωνιστής, σημειώνω τα παρακάτω, σε συνέχεια της από 12-6-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ τα ΜΜΕ, η οποία σήμερα καθίσταται περισσότερο επίκαιρη όσο ποτέ:

1) η υπόθεση NOVARTIS αποτελεί ένα υπαρκτό - Διεθνές οικονομικό και Νομικό σκάνδαλο, στο οποίο έχουν διαπραχθεί, σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως είχα τονίσει και στην από 12-6-2019 ανακοίνωσή μου.

2) Η συγκεκριμένη υπόθεση ερευνάται ποινικώς από την Εισαγγελία Διαφθοράς από τον μήνα Μάιο του 2015 (25-5-2015) έως και σήμερα.

3) στην όλη αυτή υπόθεση ενεπλάκην ως επόπτης των εισαγγελέων διαφθοράς, για χρονικό διάστημα μόλις τριών (3) μηνών, ήτοι από 5-10-2018 μέχρι και 7-1-2019.

4) κατά την τρίμηνη διάρκεια της εποπτείας μου εντόπισα πληθώρα παρατυπιών, αλλά και αξιοποίνων πράξεων, τις οποίες ανέφερα νομοτύπως, γραπτώς και προφορικώς, ως είχα υπηρεσιακή υποχρέωση.

5) με βάση τις καταγγελίες μου αυτές η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων αποφάσισε τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης γνωστού με το όνομα «Ρασπούτιν».

6) Στη συνέχεια η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εν λόγω πρώην υπουργού, μεταξύ άλλων και για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας, που φέρεται ότι τέλεσε η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς, η οποία και αποτελεί (μαζί με τους επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς) την βασική κατήγορό μου.

7) Επίσης ασκήθηκε ποινική δίωξη (για αυτουργία) κατά της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς (και νυν κατηγόρου μου) για κατάχρηση εξουσίας, μετά από σχετική προκαταρκτική εξέταση, που διενήργησε αντεισαγγελέας Α.Π. Ήδη διεξάγεται κυρία ανάκριση κατά αμφοτέρων (πρώην Υπουργού και πρώην Εισαγγελέως διαφθοράς) σύμφωνα με το Ν 3126/2003, ως ισχύει, από ειδική ανακρίτρια του Αρείου Πάγου.

8) Με βάση τις υπηρεσιακές αναφορές μου, η Ελληνική Πολιτεία κατάργησε παντελώς την υπηρεσία στην οποία ασκούσαν τα καθήκοντά τους οι κατήγοροι μου και πρώην εποπτευόμενοι από εμένα εισαγγελείς διαφθοράς (προέκυψε νέα υπηρεσία με νέα δομή).

9) όσον αφορά την εναντίον μου κατηγορία, που συνίσταται στο ότι, «στην Βιέννη Αυστρίας στις 17/12/2018 όντας υπάλληλος παρέβη με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας μου με σκοπό να βλάψω το Κράτος», δηλώνω ότι: η όλη μου μέχρι τώρα υπηρεσιακή πορεία απέβλεπε και αποβλέπει στην προστασία του κράτους και της δικαιοσύνης, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα από τον υπηρεσιακό μου φάκελο, καθώς και από την θέση που τώρα κατέχω.

10) Έχω εμπιστοσύνη στο θεσμό που υπηρέτησα και εξακολουθώ να υπηρετώ. Πλην όμως δεν θα επιτρέψω σε κανένα, να βλάψει την τιμή και την υπόληψη μου, ούτε κατ΄ ελάχιστον.

11) Δηλώνω ότι, δεν πρόκειται να υποκύψω στις όποιες πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες κρύπτονται πίσω από την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και πίσω από την προσπάθεια, να με απαξιώσουν ως άτομο, ως Εισαγγελικό Λειτουργό και ως βασικό μάρτυρα στην όλη υπόθεση .

