Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Το 98% των θυμάτων δεν είχε εμβολιαστεί (βίντεο)

Για ποιον λόγο δήλωσε πως η επιδημιολογική εικόνα είναι καλύτερη από αυτήν που φαίνεται στα νούμερα.

Συνεχίζεται η μείωση του επιδημιολογικού φορτίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της επικράτειας. Σταδιακά και σταθερά μειώνεται η διασπορά του ιού, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Μάλιστα επεσήμανε πως η εικόνα είναι στην πραγματικότητα ακόμη καλύτερη από αυτήν που φαίνεται στα νούμερα, λόγω της χρήσης των self tests που εντοπίζουν ασυμπτωματικούς φορείς του ιού.

Ο δείκτης θετικότητας στη χώρα παραμένει σταθερά χαμηλός, στο 2,3%, όπως και ο αριθμός των εισαγόμενων κρουσμάτων και το Rt στην επικράτεια είναι στο 0,83%.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στα νούμερα. Δηλαδή είχαμε 6.500 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα, κάτω από 1.000 κρούσματα την ημέρα.

Σημαντική είναι η αποκλιμάκωση στην πίεση του ΕΣΥ, με τις νέες εισαγωγές να είναι λιγότερες από τον αριθμό των εξιτηρίων.

Τόνισε, όμως, ότι η πλειοψηφία των νοσηλευομένων (62%) και των θυμάτων (98%) αφορά ανεμβολίαστους πολίτες.

Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων έχει σημαντικά μειωθεί και είναι σήμερα στα 36 έτη.

Υπογράμμισε ότι ο ιός κυκλοφορεί ακόμη ανάμεσά μας, η πανδημία δεν έχει λήξει, τονίζοντας για άλλη μια φορά τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας. Η ύφεση των δεικτών δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζει, είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

H Επιτροπή εξετάζει και μέτρα ώστε να προληφθούν εξάρσεις τις πανδημίας, όπως καθημερινή παρακολούθηση επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, πρωτόκολλα για την απομόνωση κρουσμάτων. Ιδιαίτερα μέτρα λαμβάνονται για τις μετακινήσεις τουριστών, τους επόμενους μήνες. Ο βασικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε την διασπορά του ιού και να αυξήσουμε το τείχος ανοσίας με τον εμβολιασμό, κατέληξε.

