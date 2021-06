Αθλητικά

Euro 2020 – Κροατία: οι Κροάτες διεθνείς δεν θα γονατίσουν στο Γουέμπλεϊ

Τι αναφέρει η κροατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου για την απόφαση της να μη συμμετάσχει σε αυτή την κίνηση η οποία εκφράζει την αλληλεγγύη έναντι των θυμάτων του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας (HNS) ανακοίνωσε ότι οι παίκτες της Εθνικής ομάδας δεν θα γονατίσουν στο στάδιο Γουέμπλεϊ πριν από την έναρξη του αγώνα εναντίον της Αγγλίας, την Κυριακή 13 Ιουνίου, για το Euro 2020.

Μια κίνηση που στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πια καθιερωθεί, καθώς δεικνύει την αλληλεγγύη του ποδοσφαίρου έναντι των θυμάτων του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Η κροατική ομοσπονδία διευκρίνισε ότι «σέβεται όλους τους τρόπους με τους οποίους κάποιος αντιτίθεται στο ρατσισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάκρισης» και ζητά να γίνει κατανοητή η θέση της.

