Στη Θεσσαλονίκη θα γυριστεί ταινία του Hollywood

O Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε τα γυρίσματα της πρώτης χολιγουντιανής παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και την έναρξη κατασκευής των στούντιο.





Τα γυρίσματα της πρώτης χολιγουντιανής παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και την έναρξη κατασκευής των στούντιο εταιρίας του Hollywood στη Θέρμη ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στο περιθώριο της υπογραφής των συμφώνων συνεργασίας για τη σύμπραξη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πορεία κατασκευής των κινηματογραφικών στούντιο στη Θέρμη, που είχε ανακοινώσει μετά την επίσκεψή του στο Hollywood, τόνισε: «Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια καθυστέρηση, όμως πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώσαμε όλες τις προεργασίες και λύσαμε όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα και αρχίζει τους επόμενους μήνες η κατασκευή των στούντιο χολιγουντιανής εταιρίας στη Θέρμη. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά τις επόμενες μέρες ξεκινούν τα γυρίσματα της πρώτης χολιγουντιανής παραγωγής στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές πολύ μεγάλα ονόματα του Hollywood. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή μας, που βάζει για τα καλά την Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη έπαιξε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δικαιώνοντας την επιλογή μας να είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που ιδρύει Film Office στην Ελλάδα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Πάνο Κουάνη και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που συνέβαλαν τα μέγιστα για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, όμως είμαστε πολύ αισιόδοξοι πλέον ότι θα γίνει πράξη ο στόχος που έχουμε βάλει, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον στο χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών, με τεράστια οφέλη για την τοπική οικονομία, για τις θέσεις εργασίας και για την προβολή του τόπου μας».

Για το ίδιο θέμα ο Τομεάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος υπογράμμισε: «Εδώ και τρία χρόνια που έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε συστηματικά με το Film Office της Περιφέρειας την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών, φτάσαμε πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι θα γυριστεί μια πολύ μεγάλη παραγωγή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία θα προσδώσει και οικονομική υπεραξία στην τοπική οικονομία και εξωστρέφεια και προβολή στην περιοχή μας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία της Περιφέρειας με τα Πανεπιστήμια και την ακαδημαϊκή κοινότητα της πόλης, ώστε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας στον κλάδο. Παράλληλα, σε λίγο καιρό θα ανακοινώσουμε και τη δημιουργία του μητρώου επαγγελματιών οπτικοακουστικών παραγωγών της Κεντρικής Μακεδονίας, που θα βοηθήσει πολύ στη διασύνδεση της τοπικής αγοράς με ξένες παραγωγές».

Αναφορικά με τη συνεργασία του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το ΑΠΘ και το ΠΑΜΑΚ, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας πολιτικής για την προσέλκυση επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και την ενίσχυση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στην περιοχή, προχωράμε σε μια στρατηγική συνεργασία του Film Office της Περιφέρειάς μας με δύο από τα πιο εξειδικευμένα τμήματα των πανεπιστημίων μας στον τομέα του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. Συνεχίζουμε τις συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειές μας να καταστήσουμε την Κεντρική Μακεδονία πρωταγωνίστρια Περιφέρεια στον οπτικοακουστικό τομέα, μέσα από πρωτοβουλίες εξωστρέφειας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα για σπουδές κινηματογράφου στην Ελλάδα και με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ένα από τα πιο εξωστρεφή τμήματα στους τομείς της ιστορίας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Επενδύουμε στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης των δύο πανεπιστημίων μας, με στόχο πάντα, το μετασχηματισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή κόμβο εκπαίδευσης και κατάρτισης στον δυναμικό κλάδο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή και προτεραιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει η έμπρακτη στήριξη των δημιουργών, των φορέων πολιτισμού και των επαγγελματιών του τόπου μας. Τα σύμφωνα συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα μεταξύ του Film Office και των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων φιλοδοξούν να εδραιώσουν το ρόλο και τη δυναμική του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πεδία του κινηματογράφου, του πολιτισμού και του τουρισμού. Παράλληλα, στόχος τους είναι να αναπτύξουμε κοινές δράσεις με τα πανεπιστήμιά μας, με σκοπό την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των φοιτητών, αλλά και των επαγγελματιών που ήδη υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν οπτικοακουστικά έργα στην περιοχή μας. Αξιοποιούμε το υψηλό επιστημονικό και καλλιτεχνικό δυναμικό των πανεπιστημίων της Κεντρικής Μακεδονίας σε προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάρτιση και την εξειδίκευση των εν ενεργεία ή των μελλοντικών επαγγελματιών, ώστε να παραμείνουν οι νέοι εδώ, και να δουλέψουν στον τόπο τους».

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Απόστολο Τζιτζικώστα για τη στενή συνεργασία με το πανεπιστήμιο και για τις δράσεις που αναλαμβάνει και με τις οποίες βγαίνει μπροστά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δράσεις οι οποίες, εκτός από όλες τις άλλες στρατηγικές που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της Κεντρική Μακεδονίας, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας και του πολιτισμού της περιοχής. Η δημιουργία του Film Office είναι κάτι το πρωτοποριακό. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που στο ΑΠΘ έχουμε το Τμήμα Κινηματογράφου, το οποίο θα συμβάλλει στο έπακρο στην ανάπτυξη των δράσεων. Δράσεις οι οποίες σχετίζονται και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και έχουν αντίκτυπο στους φοιτητές μας».

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δημήτριος Χανδράκης σημείωσε: «Το ΠΑΜΑΚ χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία που έχει σκοπό αφενός να δημιουργήσει θεσμούς και δομές στην πόλη και αφετέρου να συσφίξει τις σχέσεις, τις ενέργειες και τις συνέργειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τα δύο πανεπιστήμια της πόλης. Όσον αφορά στο τμήμα Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που αποτελεί ένα κόσμημα για το πανεπιστήμιό μας προσβλέπει στην εξωστρέφεια, κάτι που η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπηρετεί απόλυτα».

Στην υπογραφή των συμφώνων συνεργασίας συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ Ελευθερία Θανούλη και η Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Τσιμπιρίδου.

