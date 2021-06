Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Σαφής η ύφεση της επιδημίας στην Ελλάδα

Έκκληση για επίσπευση των εμβολιασμών, απο τον επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας

Σαφής είναι η ύφεση της επιδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης κατά τη σημερινή ενημέρωση.

Όπως εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης την τελευταία εβδομάδα μειώθηκαν τόσο οι νέες διαγνώσεις όσο και η πίεση στο ΕΣΥ. Στις ΜΕΘ το ποσοστό των νοσηλευόμενων έπεσε στο 14% ενώ οι νέες εισαγωγές ασθενών είναι κατω απο 105 την ημέρα. Επίσης οι θάνατοι έπεσαν κάτω απο το 34%.

Όσον αφορά στα self test έχουν ήδη διατεθεί 27 εκατ. σε 3,4 εκατ. πολίτες και τα θετικά είναι 32.000. Τέσσερα εκατομμύρια πολίτες, εξάλλου, έχουν κανει ήδη την πρωτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊου.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνη έκανε, τέλος, έκκληση για επίσπευση των εμβολιασμών, προκειμένου οι πολίτες να είναι ασφαλείς κατά τον επερχόμενο χειμώνα.

