Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς για lockdown: η βελτίωση των δεικτών μας επιτρέπει την αναπροσαρμογή των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει από αύριο, αλλά και τις προσεχείς μέρες στην καθημερινότητα μας. Ποια είναι η μοναδική περιοχή όπου ανέβηκε επίπεδο επικινδυνότητας λόγω αύξησης του ιικού φορτίου.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκινώντας την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, υπογράμμισε ότι οι επιδημιολογικοί δείκτες εξακολουθούν να παρουσιάζουν βελτίωση κι αυτό μας επιτρέπει να αναπροσαρμόζουμε σταδιακά και με προσοχή τα περιοριστικά μέτρα.

Από αύριο Σάββατο 12 Ιουνίου, επιστρέφει η μουσική στην Εστίαση, μόνο βέβαια σε εξωτερικούς χώρους και μόνο για καθήμενους, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινάει αργότερα κατά μία ώρα στις 01:30.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και σε μια σειρά από αλλαγές σε περιοριστικά μέτρα, οι οποίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες, όπως:

Από 14/06 επανεκκινούν οι πρακτικές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων καθώς και των κέντρων διά βίου μάθησης των ΑΕΙ.

12/06 η απαγόρευση κυκλοφορίας επεκτείνεται κατά μία ώρα (δηλαδή από τη 01:30 ως τις 05.00 το πρωί)

01/07 η απαγόρευση κυκλοφορίας σταματά εντελώς

12/06 επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς χώρους εστίασης και μόνο για καθήμενους πελάτες

12/06 ανοίγουν οι επιχειρήσεις εστίασης σε αεριζόμενες στοές μόνο με 2 εισόδους

12/06 στις 06.00 το πρωί αυξάνεται η πληρότητα για συναυλίες και θέατρα, αναλόγως της χωρητικότητας.

Από 01/07 αυξάνονται σε 300 τα άτομα από 100 για δεξιώσεις.

Σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται ταυτόχρονη παρουσία τεσσάρων πελατών σε καταστήματα εμβαδού ως 100 τετραγωνικά

Από 1 Ιουλίου, το όριο για τις υπηρεσίες catering – δεξιώσεων αυξάνεται σε 300 άτομα από 100 που είναι αυτή τη στιγμή.

Τέλος, όσον αφορά στις εμποροπανηγύρεις, αποφασίστηκε η επανέναρξή τους μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%.

Τέλος ο κ. Χαρδαλιάς, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο νησί της Κω, όπου εντοπίστηκε μια μικρή αύξηση του ιικού φορτίου τις τελευταίες μέρες, συστήνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε κατοίκους και επισκέπτες. Το νησί της Κω πλέον περνάει στο επίπεδο 3 ή πορτοκαλί επίπεδο.

Στον αντίποδα ανέφερε ότι 16 Περιφερειακές Ενότητες θα περάσουν από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 2 κι άλλες 8 Περιφερειακές Ενότητες από το Επίπεδο 2 στο Επίπεδο 1.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε καταστήματα και αυτοκίνητα

Σούπερ μάρκετ: Νέο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα - Τι αλλάζει στις αποστάσεις

Φροντιστήρια και Εργαστήρια ΑΕΙ: Τα μέτρα για την επαναλειτουργία τους