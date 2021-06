Αθλητικά

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Θρίαμβος και πρόκριση στον τελικό

Μετά από μια συγκλονιστική μάχη που κρίθηκε στα 5 σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία στο Παρίσι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία στο Παρίσι! Επικρατώντας στον ημιτελικό με 3-2 σετ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, κέρδισε πανάξια μια θέση στον τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού, μεταξύ του Ράφα Ναφάλ και του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό, αν και ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε στην αρχή ότι είχε το πάνω χέρι και θα έφτανε σε μια νίκη ενδεχομένως και εύκολη.

Πήρε το πρώτο σετ με 6-3 αποδίδοντας εξαιρετικά και με το ίδιο σκορ κατέκτησε και το δεύτερο σετ φτάνοντας μια ανάσα από την τελική επικράτηση και τη συμμετοχή στον μεγάλο τελικό του Roland Garros, την Κυριακή

Ο αντίπαλος τους όμως, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, στο σημείο αυτό έδειξε ότι δεν βρίσκεται τυχαία στο νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεκινώντας την μεγάλη αντεπίθεση.

Πήρε το τρίτο σετ με 4-6 ενώ με το ίδιο σκορ κατέκτησε και το τέταρτο σετ ισοφαρίζοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά και οδηγώντας το παιχνίδι στο πέμπτο σετ το οποίο έκρινε τον μεγάλο νικητή.

Εκεί ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν συγκλονιστικός. Έκανε το μπρέικ πήρε προβάδισμα νίκης και την κατέκτησε επικρατώντας με σκορ 6-3 στο πέμτπο και καθοριστικό σετ.

Τσιτσιπάς: η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου

Όσο καταπληκτικός ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός με τον Ζβέρεφ, όντας ο πρώτος Έλληνας τενίστας στην Ιστορία που έφτασε σε τελικό Γκραν Σλαμ, άλλο τόσο συγκλόνισε και συγκίνησε όλους τους Έλληνες στις δηλώσεις του αμέσως μετά το θρίαμβό του επί του Γερμανού με 3-2 σετ.

Με δάκρυα στα μάτια, απ’ την έντονη συναισθηματική φόρτισή του, ο Έλληνας πρωταθλητής τόνισε πως «...αυτή τη στιγμή, το πρώτο που σκέφτομαι είναι οι ρίζες μου, πως ξεκίνησα από ένα μικρό μέρος της Αθήνας. Ήταν όνειρό μου να παίξω κάποια στιγμή στο Ρολάν Γκαρός. Ποτέ δεν φανταζόμουν...» ήταν το πρώτο σχόλιό του, χωρίς να μπορέσει να το ολοκληρώσει όπως θα ήθελε, καθώς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Ήταν τόσο έντονο στο 5ο σετ το πρώτο γκέιμ. Ήταν το πιο σημαντικό γκέιμ του αγώνα, γιατί έμεινα ζωντανός. Είχα το κοινό μαζί μου, το αισθάνθηκα σήμερα. Μου έδωσε μεγάλη ώθηση και υποστήριξη. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι υπήρχε ακόμη ελπίδα πως θα είχα ευκαιρίες για να ξαναμπώ στη μάχη. Είπα στον εαυτό μου "να βγεις έξω και να δώσεις τη μάχη". Αισθάνθηκα πολλές συναισθηματικές διακυμάνσεις στον αγώνα και σίγουρα αυτή είναι η πιο σημαντική στην καριέρα μου ως τώρα».

Όσο για το γεγονός πως έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας που κέρδισε τη συμμετοχή του στον τελικό Γκραν Σλαμ; «Ήταν πολλοί άνθρωποι με ελληνικές σημαίες σήμερα στο γήπεδο. Ήταν πολύ σημαντικό να τους έχω εδώ να φωνάζουν για μένα, για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γινόταν. Να έχω την αναγνώριση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πλέον μέλος της τενιστικής κοινότητας. Εγώ και η Μαρία έχουμε κάνει πολύ σκληρή δουλειά για να ανεβάσουμε το άθλημα στην πατρίδα μας».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε ακολούθως και στην κάμερα της ΕΡΤ τονίζοντας, «Είναι μία πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Μου ήρθε στο μυαλό ένα flash back από τα χωμάτινα γήπεδα της Γλυφάδας, η μόνη σκέψη που έχω είναι τα παιδικά μου χρόνια. Και η επιθυμία μου να αγωνιστώ στο Ρολάν Γκαρός και να είμαι στη θέση που βρίσκομαι τώρα. Υπάρχουν πολλές στιγμές στη ζωή μου που θα θυμάμαι, αλλά τη συγκεκριμένη, μου δημιουργεί τρομερά συναισθήματα».

Για τη μάχη του στο κορτ με τον Σβέρεφ, ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής είπε, «Ήταν ένας αγώνα απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν τα παρατάει ποτέ. Και θα είχα δύσκολο έργο ως το τέλος, παρότι προηγήθηκα με 2-0. Είμαι περήφανος με τον τρόπο που έμεινα ψύχραιμος στα σημαντικά σημεία. Πήρα τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν κι αγωνίστηκα γενναία και θαρραλέα».

????PEAK GREEK????



In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

