Τουρισμός - Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: “Όπλο” το ολοκληρωμένο μας σχέδιο

Οι προβλέψεις του υπουργού Τουρισμό για την φετινή σεζόν. Τι είπε για τις χώρες που έχουν την Ελλάδα σε "κόκκινη" λίστα.



Για τον τουρισμό, τις κρατήσεις από το εξωτερικό και τις χώρες που έχουν την Ελλάδα σε «κόκκινες» λίστες λόγω κορονοϊού μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.



Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης είναι «φανερό ότι ακόμα ο κόσμος είναι περισσότερο φοβισμένος παρά έχει την να ταξιδέψει», όμως όπως είπε «ο κόσμος ψάχνει για να δει που θα κάνει διακοπές» και πρόσθεσε ότι οι κρατήσεις στον τουρισμό «είναι σαν το χρηματιστήριο», ανάλογα με τις καλές ειδήσεις ή όχι, ανέφερε.

Ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε σημαντική την υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού «Γαλάζια Ελευθερία» στα νησιά, ενώ αναφέρθηκε στον χάρτη που υπάρχει στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού όπου φαίνεται που και πόσοι έχουν εμβολιαστεί και αναλυτικά τα κρούσματα σε κάθε περιοχή, όπως είπε, ενώ απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες 18 ετών και άνω να εμβολιαστούν.



Για τις χώρες που έχουν την Ελλάδα σε «κόκκινη» λίστα, όπως ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι αυτή είναι η «μάχη» του καλοκαιριού για να βγούμε από αυτές τις λίστες και σημείωσε πως γι΄αυτό το λόγο ταξίδεψε σε πολλές χώρες, όπου ενημέρωσε για την κατάσταση στην χώρα και έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία.



«Όπλο μας είναι το σχέδιο μας το οποίο είναι ολοκληρωμένο και καλά σχεδιασμένο», υπογράμμισε ο Χάρης Θεοχάρης, ενώ αναφερόμενος στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, τόνισε ότι «είναι ένα διαφορετικό ζήτημα αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς έχει εσωτερικά κυρίως προβλήματα».

