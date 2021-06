Αθλητικά

Αγγελική Κανελλοπούλου για Μαρία Σάκκαρη: Είμαι πολύ περήφανη για την κόρη μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε, στον ΑΝΤ1, η πρώην πρωταθλήτρια για την πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Rolland Garros.

"Είμαι πολύ περήφανη για την κόρη μου. To πίστευα" τόνισε η Αγγελική Κανελλοπουλου σχολιάζοντας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, την επική εμφάνιση της Μαρίας Σάκκαρη στο Rolland Garros,.

"Ήταν λίγο ατυχη στον ημιτελικό. Έχασε στις λεπτομέρειες" υπογράμμισε η κ. Κανελλοπουλου εξηγώντας πως η Μαρία "πρέπει να ξεπεράσει το όριο. Ήταν η πρώτη φορά που έφτασε τόσο ψηλά".

Ταυτοχρόνως, εξέφρασε την βεβαιότητα πως η Μαρία Σάκκαρη "την επόμενη φορά θα τα καφέρει"...

Η κ. Κανελλοπούλου, αποκάλυψε, τέλος, πως οταν η Μαρία πέρασε στους "16" της είπε χαριτολογώντας: "Είμαι πολύ... λυπημένη που με ξεπέρασες..."

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Θρίαμβος και πρόκριση στον τελικό

Ζάκυνθος - “Ναυάγιο”: πτώση τουρίστριας από τον βράχο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Τουρισμός - Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: “Όπλο” το ολοκληρωμένο μας σχέδιο