Αθλητικά

Euro 2020 – Βόρεια Μακεδονία: Επιστολή Αυγενάκη στην UEFA για το όνομα στην φανέλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φωτιές" άναψε η απόφαση της Βόρειας Μακεδονίας να συμπεριλάβει έμβλημα με την ένδειξη FFM, στη φανέλα της. Η αντίδραση της Ελλάδας.



Επείγουσα επιστολή προς τον Πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, η οποία κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα, Θόδωρο Θεοδωρίδη, απέστειλε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.



Ζητά να γίνει χρήση της ορθής εθνικής συντομογραφίας/ακρωνυμίου «NM» ή «RNM» της Βόρειας Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του Euro 2020 και να μην χρησιμοποιηθεί ο κωδικός χωρών του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).



Ο Υφυπουργός Αθλητισμού υπογραμμίζει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν καθορίζει συντομεύσεις/ακρωνύμια για τη χώρα της Βόρειας Μακεδονίας, ωστόσο η διεθνώς παγιωμένη πρακτική επιβάλλει να αντανακλάται το ακριβές όνομα κάθε χώρας στις συντομεύσεις/ακρωνύμια.



Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης, επισημαίνει ότι δεν έχει ακόμα τροποποιηθεί η ονομασία της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών και ζητά την παρέμβαση της UEFA.

Τέλος, ο Υφυπουργός Αθλητισμού ενημερώνει την UEFA ότι αντίστοιχη επιστολή απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουχάρ Οσμάνι.

Η απάντηση της ΕΠΟ στον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας

Νωρίτερα, με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ απάντησε στην πρόκληση από τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας, Μουάμεντ Σεϊντίνι, για τη φανέλα με το έμβλημα "FFM" της εθνικής της γειτονικής χώρας στο Euro.



«Είναι από λυπηρό έως εξοργιστικό να ανακύπτουν εκ του μη όντος ζητήματα,» αναφέρει η ΕΠΟ στη σχετική ανακοίνωσή της.

Στη φανέλα της εθνικής της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro 2020 εμφανίζεται το έμβλημα FFM, δηλαδή Football Federation of Macedonia στο Euro 2020.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΕΠΟ αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι με αφορμή ανάρτηση του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας Μουάμεντ Σεϊντίνι σε προσωπικό του λογαριασμό στα social media, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επισημαίνει τα εξής:

Είναι από λυπηρό έως εξοργιστικό να ανακύπτουν εκ του μη όντος ζητήματα που έχουν διευθετηθεί από διεθνείς συμβάσεις, με ευκαιρία την έναρξη του EURO 2020 και τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας στη διοργάνωση.

Η ΔΟΕ και όλες οι διεθνείς αθλητικές συνομοσπονδίες, μηδέ των ποδοσφαιρικών εξαιρουμένων, έχουν αναγνωρίσει ως μέλος τους την Βόρεια Μακεδονία και οποιοσδήποτε άλλος αυθαίρετος αυτοπροσδιορισμός της είναι εκτός των παγκοσμίως ισχυόντων κανονιστικών πλαισίων και κατ' επέκταση εκτός πραγματικότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΠΟ απέστειλε και σχετική επιστολή προς την UEFA».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγγελική Κανελλοπούλου για Μαρία Σάκκαρη: Είμαι πολύ περήφανη για την κόρη μου (βίντεο)

Ζάκυνθος - “Ναυάγιο”: πτώση τουρίστριας από τον βράχο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Καταιγίδα στην Αττική: Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής (εικόνες)