Αθλητικά

Euro 2020 στον ΑΝΤ1: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντυπωσιακό τρόπο άνοιξε η αυλαία της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μάγεψε ο Αντρέα Μποτσέλι, τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα.

Η αυλαία του EURO 2020 άνοιξε σήμερα με μια πολύχρωμη παράσταση πυροτεχνημάτων και χορογραφιών γεμάτες μπαλόνια, τα οποία αντιπροσώπευαν τις 24 ομάδες της διοργάνωσης, στο... αραιοκατοικημένο “Olimpico” της Ρώμης.

Μόνο 16.000 θεατές (περίπου το 25% της χωρητικότητας του σταδίου) έγιναν δεκτοί στον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας, καθώς οι Αρχές διατηρούν ένα σταθερό όριο στη φυσική παρουσία λόγω ανησυχιών για COVID-19.

Προσπαθώντας να αυξήσουν τον ενθουσιασμό, που έλειπε σε μεγάλο βαθμό στη Ρώμη μέχρι την τελετή έναρξης, οι Ιταλοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, Φραντσέσκο Τότι και Αλεσάντρο Νέστα, καλωσόρισαν τους φιλάθλους.

Ο τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι, ερμήνευσε το “Nessun Dorma”, ενώ μέσω ψηφιακής παράστασης διασκέδασαν τον κόσμο οι αστέρες των U2, Μπόνο και Ετζ, μαζί με τον dj Μάρτιν Γκάριξ, τη στιγμή που πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν από την οροφή του σταδίου, αφήνοντας ένα ίχνος χρωματισμένου καπνού μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αν και λίγοι σε αριθμό, οι φίλαθλοι χαιρέτησαν την επιστροφή τους στις κερκίδες μετά από ένα χρόνο, όταν οι περισσότεροι αγώνες διεξάγονταν σε άδεια στάδια για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Αγοράσαμε τα εισιτήρια πριν από περίπου δύο χρόνια, και τελικά είμαστε εδώ», δήλωσε ο 27χρονος Ματία Βαλεντίνι, κρατώντας μια ιταλική σημαία με τον ξάδερφό του, Εντουάρντο Βαλεντίνι, έξω από το γήπεδο.

Ο φίλαθλος της Ιταλίας, Βίτο, ταξίδεψε από την Πούλια, μία από τις 20 Περιφέρειες της Ιταλίας στα νότια της χώρας, μαζί με έξι φίλους του. Η πρεμιέρα του Euro μάλιστα αποτελεί μέρος του bachelor party του και όλοι φορούσαν φανέλα των Ατζούρι, η οποία έγραφε «Ο Βίτο παντρεύεται».

Ομάδες Τούρκων φίλαθλων αφίχθησαν επίσης στη Ρώμη. «Η κατάσταση στον κόσμο από την πανδημία του κορονοϊού έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και ανυπομονούμε για έναν αγώνα με φιλάθλους και όχι σε μία αναμέτρηση σε άδειες κερκίδες», δήλωσε ο υποστηρικτής της Τουρκίας, Χαρούν Καλκάτ.

Τέλος, για να φιλοξενήσουν φιλάθλους εκτός γηπέδου, οι διοργανωτές έχουν δημιουργήσει ένα ποδοσφαιρικό χώρο στην κεντρική πλατεία “Piazza del Popolo”, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 1.680 θεατές.

Η μπάλα για το εναρκτήριο λάκτισμα έφθασε στη σέντρα με τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντουάν Γκριεζμάν, o Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και πολλοί άλλοι άσοι του ποδοσφαίρου, θα μας χαρίσουν μεγάλες συγκινήσεις και μαγικές στιγμές με τη “στρογγυλή θεά”, στη μάχη για την κορυφή και την κατάκτηση του Euro 2020.

Την εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Euro 2020 είχατε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από την εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Θρίαμβος και πρόκριση στον τελικό

Πολωνία: μπανάνες με κοκαΐνη σε σούπερ μάρκετ!

“Η Φάρμα”: ο Κώστας Γκρέκας “Αγρότης της χρονιάς” (βίντεο)