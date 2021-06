Κοινωνία

Συμμορία με λεία 190.000 ευρώ: Αποκλειστικό βίντεο του ΑΝΤ1 από τη δράση της

Καρέ καρέ η δράση των κακοποιών σε γραφεία εταιρείας στο Μοσχάτο. Πόσες περιπτώσεις κλοπών έχουν ταυτοποιήσει οι Αρχές.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τέσσερα μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως αρχηγό, συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από γραφεία εταιρείας στο Μοσχάτο, που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, οι δράστες προσέγγιζαν καταστήματα και κοσμηματοπωλεία, έβγαζαν από τη θέση τους προστατευτικά ρολά ή κάγκελα και εισέβαλαν στο εσωτερικό, απ'όπου άρπαζαν κοσμήματα, χρήματα και ό,τι άλλο πολύτιμο έβρισκαν.

Σύμφωνα με τις αρχές, μάλιστα, πρώτα έκλεβαν ένα όχημα και το χρησιμοποιούσαν για τις διαρρήξεις. Μέχρι τώρα οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει 10 διαρρήξεις και 3 κλοπές οχήματων, με τη λεία τους να φτάνει τις 190.000 ευρώ.

Οι κακοποιοί λάμβαναν μέτρα προφύλαξης. Φορούσαν κουκούλες, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ φορούσαν και γάντια.

Χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις, καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ απενεργοποιούσαν τα κινητά τους κατά τη διάρκεια των κλοπών, για να μην μπορούν να τους εντοπίσουν.

Όλοι τους είχαν συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

