e-Λαχαναγορά: Η αγορά του Ρέντη στην ψηφιακή εποχή

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τους χονδρέμπορους. Πώς λειτουργεί

Μια νέα πλατφρόμα, την e-Λαχαναγορά, παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης θέτοντας την Κεντρική Λαχαναγορά στην ψηφιακή εποχή.

Παρόντες ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ, Απόστολος Αποστολάκος κι εκπρόσωποι φορέων της αγοράς.

Η νέα εφαρμογή αναφέρεται σε B2B επιχειρήσεις και επαγγελματίες διάφορων κατηγοριών χονδρικού εμπορίου, όπως φρούτα, ψάρια, θαλασσινά, λαχανικά, μυρωδικά. Στους χρήστες της παρέχεται η δυνατότητανα κάνουν την παραγγελία, να δουν το ιστορικό των παραγγελιών και αναλυτικές πληροφορίες, να αναζητήσουν τις κοντινότερες επιχειρήσεις με ελάχιστη παραγγελία, να κάνουν τις πληρωμές με κάρτα ή μετρητά, καθώς και να επιλέξουν delivery ή παραλαβή από το κατάστημα.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από την προηγούμενη μας εκδήλωση εδώ, όταν παρουσιάσαμε με το Νίκο Παπαθανάση, τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη και την ομάδα εδώ, την εφαρμογή e-Καταναλωτής.

Τότε ήμασταν στο ξεκίνημα της πανδημίας και είχαμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να προσφέρουμε στους καταναλωτές ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούσαν εύκολα να εξοικονομήσουν χρήματα κάνοντας τις αγορές τους στη γειτονιά τους ή όπου αλλού επιθυμούσαν με έναν πρακτικά εύκολο τρόπο.

Ένα χρόνο μετά, χρησιμοποιούν κάθε ημέρα τις υπηρεσίες του e-Καταναλωτής πάνω από 130.000 συμπολίτες μας και ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς.

Άρα, ήταν μια επιτυχημένη εφαρμογή που βοήθησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να γλιτώσουν χρήματα και τις επιχειρήσεις να προβούν σε πωλήσεις των προϊόντων τους μέσα από έναν ανταγωνιστικό τρόπο.

Σήμερα, ερχόμαστε εδώ να επεκτείνουμε αυτή τη δράση μέσα από μία νέα πλατφόρμα που αφορά ιδιαίτερα στον ΟΚΑΑ και την Κεντρική Αγορά Αθηνών, την Λαχαναγορά, με σκοπό πάλι να βοηθήσουμε και τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές να κάνουν τις καλύτερες δυνατές αγορές στις καλύτερες τιμές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγώ προσωπικά, ο συνάδελφός μου ο Νίκος Παπαθανάσης, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτού, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο νέος Γενικός Γραμματέας, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, τον οποίο καλωσορίζω στην ομάδα. Ήταν στην ομάδα και πριν από άλλο ρόλο. Η καλή δουλειά που έκανε στην ομάδα, το γεγονός ότι ήταν αποτελεσματικός και εργατικός, οδήγησαν στην αναβάθμισή του τώρα και του εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα του θέση.

Όλοι μαζί δουλεύουμε με ένα πνεύμα να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας μία καλύτερη ζωή. Και εδώ είμαι, κύριε Πρόεδρε του ΟΚΑΑ, για να εκπέμψουμε και το μήνυμα ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στηρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να μετεξελιχθεί σε μία σύγχρονη επιχείρηση, σε ένα σύγχρονο οργανισμό που θα μπορεί να παρέχει καλές υπηρεσίες στους πελάτες του, καλά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές και θα τηρεί τους κανόνες της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης έτσι ώστε να ξέρουμε ότι οι αμαρτίες του παρελθόντος έχουν μείνει οριστικά πίσω. Αυτό το λέω κυρίως γιατί μας ακούει και ο Επόπτης εδώ ο οποίος είναι και πολύ αυστηρός.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα».

Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε:

«Πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Μάρτιο του 2020, παρουσιάσαμε εδώ μαζί την εφαρμογή e-Καταναλωτής, έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς, που προσφέρει επιπλέον εφόδια στον καταναλωτή: την σύγκριση και την επιλογή. Από σήμερα, η Κεντρική Λαχαναγορά εκσυγχρονίζεται και μπαίνει στη νέα ψηφιακή εποχή. Το e-Λαχαναγορά αποτελεί ένα καινοτόμο, απλό και εύχρηστο εργαλείο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και θα εξυπηρετεί ένα μεγάλο σύστημα από χονδρεμπόρους, τοπικές αγορές και super-markets για την προμήθεια πρώτων υλών. Κλείνοντας, θα ήθελα να εξάρω τον σημαντικό ρόλο του ΟΚΑΑ στην προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας στον κλάδο των τροφίμων και να συγχαρώ τον κ. Αποστολάκο για το έργο του. Προσφέρουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στους επαγγελματίες του χονδρικού εμπορίου με την ευχή να «δουλέψει» το ίδιο καλά με τον e-Καταναλωτή».

