Μύκονος - “Κορονοπάρτι” σε βίλες: Οργισμένες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες του νησιού

«Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει», υπογραμμίζουν και ζητούν από την Πολιτεία να νομοθετήσει αυστηρά για την καταπολέμηση της μάστιγας.

H μάστιγα των παράνομων πάρτι σε βίλες συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση, με τους διοργανωτές πλέον να μετέρχονται καθημερινά κάθε μέσο για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη δράση τους, αδιαφορώντας πλήρως για τις ωρολογιακές υγειονομικές βόμβες που στήνουν, υπογραμμίζει το Σωματείο Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Χώρας Μυκόνου (ΣΕΕΧΩΜ).

Με αφορμή ένα “κορονοπάρτι” που διοργανώθηκε σε βίλα του νησιού, πριν από λίγα 24ωρα, χωρίς το παραμικρό μέτρο προστασίας, αναφέρει πως σύμφωνα με καταγγελίες μελών του, «η συγκεκριμένη βίλα διαφημίζεται στο διαδίκτυο με δική της σελίδα, ως χώρος ενοικίασης για πάρτι και με ειδικές παροχές ηχητικών συστημάτων, Dj, σερβιτόρους κλπ. Είναι ένα παράνομο κατάστημα υγιεινομικού ενδιαφέροντος, όπως και οι υπόλοιπες που διοργανώνουν τα πάρτι».

«Αυτές οι ενοικιαζόμενες βίλες, είτε ως Rbnb, είτε με σήματα του EOT δεν αποτελούν ιδιωτικούς χώρους – λειτουργούν ως παράνομα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι, λοιπόν, δημόσιοι χώροι, δεκτικοί σε έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές και δεν καλύπτονται από το άσυλο της κατοικίας», σημειώνει.

Εκτός από τους υγειονομικούς κινδύνους που εγκυμονεί αυτή πρακτική, είναι προφανές ότι οδηγεί σε απώλειες φόρων και αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν υπόνοιες και καταγγελίες και για παράνομες πράξεις.

«Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει! Αρκεί να δουν οι αρμόδιοι το παράδειγμα της Ibiza που εξοβέλισε τα παράνομα πάρτι σε μία νύκτα, επιβάλλοντας πρόστιμα σε κάθε εκπρόσωπο της βιομηχανίας των παράνομων πάρτι 500.000 ευρώ», υπογραμμίζει το ΣΕΕΧΩΜ, που καλεί την Κυβέρνηση, άμεσα, «να προστατέψει τους νόμιμους επιχειρηματίες, νομοθετώντας αυστηρά για όσους παραβιάζουν το νόμο και “αμαυρώνουν” την εικόνα του νησιού στο εξωτερικό.»

Παράλληλα, σημειώνει, πως «μόνον η απελευθέρωση του ωραρίου και της μουσικής και στους εσωτερικούς χώρους εστίασης της Μυκόνου με έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test ή PCR, θα διασφαλίσει εντέλει ότι το νησί θα παραμείνει “κορωνίδα” του ελληνικού τουρισμού και δεν θα στιγματιστεί από ενδεχόμενη εξάπλωση της πανδημίας λόγω των ανεύθυνων διοργανωτών παράνομων πάρτι οι οποίοι νοιάζονται μόνο για “αρπαχτές” της σεζόν και της ολιγωρίας των αρμόδιων Υπουργείων και Αρχών.»

«Οι επαγγελματίες της Μυκόνου μπορούν και θέλουν να διασφαλίσουν την ομαλή, νόμιμη, υγειονομικά υπεύθυνη λειτουργία των χώρων τους και στο εσωτερικό των καταστημάτων τους. Και μπορούν να απομονώσουν τυχόν ανεύθυνους συναδέλφους τους γιατί το νησί είναι η ζωή τους, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους. Η Πολιτεία;», καταλήγει.

