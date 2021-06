Κόσμος

G7: Η βασίλισσα Ελισάβετ παρέθεσε δεξίωση στους ηγέτες (εικόνες)

Η πρώτη σημαντική δημόσια εκδήλωση στην οποία παρέστη μετά τον θάνατο του συζύγου της, πρίγκιπα Φίλιππου, τον περασμένο Απρίλιο.

Η βασίλισσα Ελισάβετ παρέθεσε δεξίωση απόψε για τους ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, κατά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών τους στη σύνοδο κορυφής της G7.

Η 95χρονη μονάρχης συνοδευόταν από τον γιο και διάδοχό της στον θρόνο, πρίγκιπα Κάρολο, τη σύζυγό του Καμίλα, τον εγγονό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγο του τελευταίου, Κέιτ.

Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική δημόσια εκδήλωση στην οποία παρέστη η βασιλική οικογένεια μετά τον θάνατο του συζύγου της Ελισάβετ, πρίγκιπα Φιλίππου, τον Απρίλιο.

Στη δεξίωση αυτή, στο Ίντεν Πρότζεκτ, το μεγαλύτερο κλειστό τροπικό δάσος στον κόσμο, η βασίλισσα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν είναι ο 13ος Αμερικανός Πρόεδρος που γνωρίζει από κοντά η Ελισάβετ στα 69 χρόνια της βασιλείας της.

