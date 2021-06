Κόσμος

Κολομβία: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με νεκρούς και εγκλωβισμένους

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης των εργατών που παγιδεύτηκαν στο ανθρακωρυχείο.

Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά παγιδεύτηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα στη Σότσα, στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Μεταλλείων και Ορυχείων (ANM).

Τρεις τραυματίες διασώθηκαν μετά το δυστύχημα στο ανθρακωρυχείο όπου η αστυνομία, ο Ερυθρός Σταυρός και μηχανικοί συμμετέχουν στις έρευνες. Η έκρηξη ίσως οφειλόταν σε συγκέντρωση μεθανίου και σκόνης άνθρακα στο ορυχείο Diamante 5, διευκρίνισε η Υπηρεσία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Το κράτος των Άνδεων κατέγραψε 171 θανάτους εξαιτίας δυστυχημάτων σε μεταλλεία και ορυχεία το 2020, έναντι 82 την προηγούμενη χρονιά. Η εξόρυξη πετρελαίου, άνθρακα και μετάλλων είναι η πηγή του μεγαλύτερου μέρους των εσόδων της Κολομβίας από τις εξαγωγές.

Η Κολομβία, η χώρα που κατατάσσεται πέμπτη στον κόσμο ως προς τις εξαγωγές άνθρακα, εξόρυξε πέρυσι 48,4 εκατομμύρια τόνους, έναντι 82,4 εκατ. το 2019, σύμφωνα με την ANM.

