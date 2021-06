Αθλητικά

Euro 2020 – Ιταλία: έχει ξεχάσει… να χάνει

Δείτε τα απίστευτα επιτεύγματα της «σκουάντρα ατζούρα» με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της.

Η Ιταλία ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο στο EURO 2020, με το εμφατικό 3-0 επί της Τουρκίας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κι έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφει με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της.

Η «σκουάντρα ατζούρα» έμεινε αήττητη για 28ο συνεχόμενο παιχνίδι (συγκεκριμένα απ’ τις 10 Σεπτεμβρίου 2018, όταν ηττήθηκε 1-0 απ’ την Πορτογαλία στο 1ο Nations League), έχοντας σημειώσει σ’ αυτό το διάστημα 77 γκολ και δεχθεί μόλις 7, ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία της σε 21 αγώνες.

Παράλληλα, δεν έχει δεχθεί γκολ σε 10 σερί αγώνες. Η τελευταία ομάδα που παραβίασε την εστία της, ήταν η Ολλανδία στις 14 Οκτωβρίου 2020 στο εντός έδρας 1-1 για το Nations League. Τέλος, οι Ιταλοί σημείωσαν τρία γκολ για πρώτη φορά σε τελική φάση EURO, μετά από 38 αγώνες.

