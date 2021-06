Αθλητικά

Euro 2020 υπό το... άγρυπνο βλέμμα της Europol

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αξιωματικοί από καθεμία από τις 24 χώρες που συμμετέχουν στο τουρνουά παρακολουθούν κινήσεις, καθ' όλη την διάρκεια της διοργάνωσης, από την αίθουσα ελέγχου.

Η πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση του Covid-19 έχουν άμεση επίπτωση και στο ζήτημα των... χούλιγκανς. Οπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η Europol, οι φανατικοί οπαδοί των διάφορων εθνικών ομάδων θα είναι σαφώς λιγότεροι στο EURO 2020, όμως ο εντοπισμός τους, καθίσταται πιό δύσκολος.

Αποκαλύπτοντας ένα ειδικό κέντρο επιχειρήσεων στην Ολλανδία, η Europol, έκανε γνωστό, ότι αξιωματικοί από καθεμία από τις 24 χώρες που συμμετέχουν στο τουρνουά (σ.σ. θα διεξαχθεί σε 11 χώρες της Ευρώπης), θα παρακολουθούν... κινήσεις, καθ' όλη την διάρκεια της διοργάνωσης, από την αίθουσα ελέγχου στα κεντρικά γραφεία της, που εδρεύουν στην Χάγη.

Σε ένα δωμάτιο, ειδικά εξοπλισμένο με γιγαντιαίες οθόνες και γραφεία διατεταγμένα σύμφωνα με τις ομάδες του EURO, αστυνομικοί από διάφορες χώρες θα μπορούν να μοιράζονται γρήγορα πληροφορίες για να διασφαλίζουν την ασφάλεια σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Μέχρι στιγμής όλα είναι ήρεμα, αλλά είμαστε προσεκτικοί», δήλωσε ο Ολλανδός αστυνομικός υπεύθυνος του κέντρου επιχειρήσεων, Μαξ Ντάνιελ και πρόσθεσε: «Λόγω των περιορισμών κατά της Covid-19, περιμένουμε έναν όχι τόσο μεγάλο αριθμό φιλάθλων, οπότε νομίζω ότι ο αριθμός των χούλιγκανς θα είναι επίσης περιορισμένος. Οι περισσότεροι από τους φιλάθλους, θα ταξιδεύουν με αυτοκίνητο και θα υπάρξει πολύ περισσότερη κίνηση».

Σύμφωνα με την διευθύντρια της Europol, Κατρίν Ντε Μπολε, το τουρνουά «αποτελεί πρόκληση για την ασφάλεια με μία άνευ προηγουμένου πολυπλοκότητα. Το κέντρο επιχειρήσεων, είναι έτοιμο να αντιδράσει σε οποιαδήποτε εγκληματική απειλή που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης».

Σε όλην την διάρκεια του EURO 2020, η Europol θα παρακολουθεί ταυτόχρονα «τρομοκρατικές απειλές», εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και προσπάθειες καθορισμού αγώνων, ενώ θα αναζητά ακόμη και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η εφαρμογή εθνικών μέτρων κατά της Covid-19, θα παραμείνει στην ευθύνη των χωρών υποδοχής, αλλά οι πιθανοί διοργανωτές πάρτι γύρω από τα στάδια θα βρίσκονται στο... ραντάρ του κέντρου επιχειρήσεων στην Χάγη, προειδοποίησε ο Ντάνιελ. Μέσα στην αίθουσα ελέγχου, που βρίσκεται σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο στα κεντρικά γραφεία της Europol, 40 αξιωματικοί θα εγκατασταθούν σε γραφεία για να παρακολουθούν και να συλλέγουν πληροφορίες, σε 24ωρη βάση.

Παρά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ενωση και συνεπώς από την Europol, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις χώρες που ηγούνται του κέντρου επιχειρήσεων, μαζί με την Ρουμανία και την Ολλανδία. Η Αγγλία, η Σκωτία και η Ουαλία, συμμετέχουν στο τουρνουά, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Το κέντρο επιχειρήσεων της Europol, θα συνεργασθεί με τους «παρατηρητές» της αστυνομίας που συλλέγουν πληροφορίες για χούλιγκανς σε κάθε μία από τις χώρες υποδοχής. Σε περίπτωση προβλήματος, θα δημιουργηθεί μια «αίθουσα κρίσεων», στην οποία θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενες χώρες.

«Φυσικά, η εστίαση είναι στα ζητήματα που σχετίζονται με την Covid-19. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουμε τον χουλιγκανισμό. Δεν έχει εξαφανισθεί, είναι ακόμη εκεί έξω», δήλωσε ο Αντριάν Ντίνκα, Ρουμάνος αστυνομικός και ένας από τους συντονιστές των επιχειρήσεων στην αίθουσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Σαββατοκύριακο με μουσική στην εστίαση και επέκταση ωραρίου κυκλοφορίας