Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για υποχρεωτικό εμβολιασμό στον ΑΝΤ1: είναι θέμα κοινής λογικής (βίντεο)

Τι είπε για τον εμβολιασμό των παιδιών, αλλά και τον 19χρονο με κορονοϊό, χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, που διασωληνώθηκε.

Η Πρόεδρος του ΚΕΣΥ και διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία», Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», υπογράμμισε το πόσο σημαντική είναι η διαδικασία του εμβολιασμού προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.

Η κυρία Γκάγκα τόνισε πως ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού προστατεύει τόσο εμάς όσο και τους γύρω μας. Αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση μπορεί να μην φαίνεται άμεσα στα κρούσματα, που κι αυτά έχουν μειωθεί, αλλά φαίνεται κυρίως σε άλλους δείκτες, όπως αυτός των νοσηλευόμενων που σήμερα είναι περίπου 1.600, το 1/3 δηλαδή από την κορύφωση της πανδημίας.

Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει κάποιες επαγγελματικές ομάδες να εμβολιάζονται υποχρεωτικά, η κυρία Γκάγκα είπε ότι αυτό είναι θέμα κοινής λογικής. Δεν μπορεί ας πούμε ένας γιατρός να πηγαίνει από ένα θάλαμο με ασθενείς κορονοϊού να πηγαίνει σε ένα θάλαμο με άλλους ασθενείς και να είναι ανεμβολίαστος, διακινδυνεύοντας να μεταφέρει τον ιό, εκτός από το να κολλήσει ο ίδιος.

Για τον εμβολιασμό των παιδιών, η κυρία Γκάγκα είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο πριν ανοίξουν τα σχολεία.

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο περιστατικό με έναν νέο 19 χρονών που διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ασθενώντας από κορονοϊό και χωρίς να έχει κανένα υποκείμενο νόσημα.

