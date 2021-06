Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: 1 στους 4 πολίτες έχει ασθενήσει

Οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας, αναφέρουν ότι ο αριθμός όσων μολύνθηκαν είναι υπερδεκαπλάσιος των επίσημων ανακοινώσεων. Σοκάρουν οι εκτιμήσεις για τους θανάτους.

Σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Μεξικού (126 εκατ.) εκτιμάται πως έχει ή είχε μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας χθες Παρασκευή, με άλλα λόγια αριθμός υπερδεκαπλάσιος από τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2.

Η Εθνική Έρευνα για την Υγεία και τη Διατροφή (ENSANUT) έδειξε ότι περίπου 31,1 εκατ. άνθρωποι στο Μεξικό έχουν μολυνθεί από τον ιό, ανέφερε το υπουργείο, επικαλούμενη τον Τονατίου Μπαριέντος Γκουτιέρες, στέλεχος του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας.

Η εκτίμηση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα την ημέρα που καταγράφηκαν 3.282 κρούσματα και άλλοι 243 θάνατοι ασθενών με την COVID-19, με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα των 126 εκατ. κατοίκων να φθάνει μέχρι εδώ τους 229.823 νεκρούς επί συνόλου 2.448.820 μολύνσεων.

Στελέχη του υπουργείου Υγείας έχουν τονίσει επανειλημμένα στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης ότι θεωρούν πως οι αριθμοί τόσο των θανάτων όσο και των κρουσμάτων είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς που επιβεβαιώνονται.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαριέντος Γκουτιέρες, αρκετοί από τους ανθρώπους που μολύνθηκαν ήταν ασυμπτωματικοί.

Η έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις με πρόσωπα που ανήκαν σε 13.910 νοικοκυριά από τη 17η Αυγούστου ως την 14η Νοεμβρίου του 2020.

Στοιχεία για την πλεονάζουσα θνησιμότητα τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας τον Μάρτιο έδειξαν ότι οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 είναι κατά τουλάχιστον 60% περισσότεροι από τους επιβεβαιωμένους.

