Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός και παχυσαρκία: κίνδυνος εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών

Μελέτη δείχνει το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που παρουσιάζουν μακροχρόνια προβλήματα μετά από COVID-19, αλλά και ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών.

H παχυσαρκία είναι μείζων παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θάνατο από COVID-19 στην οξεία φάση. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα καταδεικνύει ότι μπορεί να αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών, ένα σύνδρομο που συχνά αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως long COVID.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Ελένη Κορομπόκη (Επιμελήτρια B’ Παθολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Cleveland Clinic των ΗΠΑ και συμπεριέλαβε 2.839 ασθενείς που ανευρέθηκαν θετικοί για COVID-19 μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2020. Οι ασθενείς αυτοί δεν χρειάστηκαν εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και επέζησαν κατά την αρχική φάση της νόσου. Οι ερευνητές αναζήτησαν τρεις δείκτες μακροπρόθεσμων επιπλοκών και συγκεκριμένα: α) εισαγωγή στο νοσοκομείο, β) θάνατο και γ) ανάγκη για διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις, που όλα πραγματοποιήθηκαν 1 μήνα τουλάχιστον μετά από την αρχική νόσηση.

Βρέθηκε ότι μέσα σε 10 μήνες μετά την αρχική λοίμωξη COVID-19, 44% των ασθενών χρειάστηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενώ 1% αυτών απεβίωσε. Ο κίνδυνος εισαγωγής στο νοσοκομείο ήταν 28% υψηλότερος σε άτομα με σοβαρή παχυσαρκία (δείκτης μάζας σώματος, ΔΜΣ 35-39,9 kg/m2) και 30% υψηλότερος σε άτομα με πολύ σοβαρή παχυσαρκία (ΔΜΣ > 40 kg/m2). Η ανάγκη για διαγνωστικές εξετάσεις ήταν 25% υψηλότερη μεταξύ ατόμων με σοβαρή παχυσαρκία και 39% υψηλότερη σε άτομα με πολύ σοβαρή παχυσαρκία, σε σύγκριση με εκείνα με φυσιολογικό ΔΜΣ (18,5-24,9 kg/m2). Συγκεκριμένα, ήταν απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις για το καρδιαγγειακό σύστημα, το αναπνευστικό, τους νεφρούς, το γαστρεντερικό σύστημα, για ενδοκρινικά νοσήματα, αιματολογικές διαταραχές ή για προβλήματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, η παχυσαρκία δεν συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε αυτή την περίοδο παρακολούθησης.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων γενικά που παρουσιάζουν μακροχρόνια προβλήματα μετά από COVID-19, αλλά και για πρώτη φορά ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών και πέρα από την επιδείνωση της λοίμωξης στην οξεία φάση. Αυτό μπορεί πιθανώς να εξηγηθεί από τη χρόνια φλεγμονή, την ανοσολογική δυσλειτουργία και τις συννοσηρότητες που παρουσιάζουν οι άνθρωποι με παχυσαρκία. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πλέον ότι η πανδημία COVID-19 ανέδειξε, μεταξύ των άλλων, και μια άλλη πιο χρόνια πανδημία, αυτή της παχυσαρκίας, η πρόληψη και αντιμετώπιση της οποίας θα πρέπει να αποτελέσει καίριο μέλημα της σύγχρονης κοινωνίας.