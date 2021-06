Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός –ΕΣΥ: αναμένεται σημαντική αποσυμπίεση την επόμενη εβδομάδα

Τι είναι το βραζιλιάνικο στέλεχος που εντοπίστηκε στη χώρα μας και γιατί ανησυχεί τους ειδικούς.

Σημαντική αποσυμπίεση του ΕΣΥ από περιστατικά COVID-19, με λιγότερες από 1.000 νέες εισαγωγές και περίπου 60 νέες διασωληνώσεις ασθενών την επόμενη εβδομάδα, αναμένουν οι ειδικοί επιστήμονες, που κάνουν λόγο για σαφή βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν χθες η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου και ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, την τελευταία εβδομάδα έχουν διαγνωστεί 6.500 νέα κρούσματα, εκ των οποίων το 50% εντοπίστηκε μέσω των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Ο μέσος όρος των ημερήσιων κρουσμάτων έπεσε κάτω από 1.000 και είναι ενδεικτικό ότι χθες εντοπίστηκαν 791 νέα κρούσματα της COVID-19.

Χθες καταγράφηκαν 11 νέοι θάνατοι ασθενών. Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε την τελευταία εβδομάδα περαιτέρω μείωση κατά 19%. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών σε όλη την επικράτεια είναι 1.700, εκ των οποίων 375 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Όπως μάλιστα ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου, «υπολογίζεται στο τέλος του μήνα, και εφόσον παραμείνουμε στα ίδια επιδημιολογικά επίπεδα, οι διασωληνωμένοι ασθενείς στην επικράτεια να είναι ίσως λιγότεροι από 200». Υπενθύμισε δε ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι και συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα το 92% όσων εισήχθησαν για νοσηλεία και το 98% όσων κατέληξαν δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους.

Παρά την καλή εικόνα που επικρατεί στη χώρα, ο κίνδυνος για μια νέα αύξηση των κρουσμάτων, λόγω υπερβολικής χαλάρωσης, παραμένει. Μάλιστα, όπως ανέφερε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων στην Κω την τελευταία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να ανέβει επίπεδο συναγερμού (από το 2 στο 3) και να κατατάσσεται πλέον στις «πορτοκαλί» περιοχές.

Το βραζιλιάνικο στέλεχος

Ο κ. Μαγιορκίνης, απαντώντας σε ερώτηση για το βραζιλιάνικο στέλεχος, το οποίο εντοπίστηκε και στη χώρα μας, σημείωσε ότι το χαρακτηριστικό του είναι ότι διαφεύγει από την ανοσιακή απόκριση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Από την άλλη, φαίνεται να είναι λιγότερο μεταδοτικό σε σχέση με το βρετανικό στέλεχος. Η ταυτοποίηση για πρώτη φορά στη χώρα μας του βραζιλιάνικου στελέχους ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2. Κατά πληροφορίες, το δείγμα προέρχεται από άτομο που ζει στην Αθήνα.

Την τελευταία εβδομάδα αναλύθηκαν 1.567 δείγματα, από τα οποία αναδείχθηκαν 1.121 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (1.112 αφορούν το βρετανικό στέλεχος, πέντε το νοτιοαφρικανικό, δύο το ινδικό και ένα το βραζιλιάνικο), και 345 με στελέχη υπό παρακολούθηση, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αφορά το στέλεχος Β.1.1.318 (νιγηριανό) και το οποίο στη χώρα μας εντοπίστηκε αρχικά στην Αθήνα και τώρα φαίνεται να «ανταγωνίζεται» το βρετανικό σε Ηπειρο και Στερεά Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, τέλος στη συζήτηση για απολύσεις των εργαζομένων που δεν έχουν εμβολιαστεί έβαλε χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η οποία σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού εξετάζεται για τους υγειονομικούς και τους εργαζομένους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και, όπως είπε, θα ζυγιστεί με την «απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία».

