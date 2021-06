Αθλητικά

Euro 2020: τα παιχνίδια του Σαββάτου

Η 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου ολοκληρώνεται στο Μπακού, ενώ τη σκυτάλη παίρνει ο Β’ Όμιλος με δυο σπουδαίες αναμετρήσεις. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1.

Η 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου ολοκληρώνεται στο Μπακού ενώ στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 μπαίνει και ο Β’ Όμιλος που έχει ξεκάθαρο φαβορί.

Έχοντας φτάσει ως τα ημιτελικά της προηγούμενης διοργάνωσης, η Ουαλία ευελπιστεί να φτάσει και πάλι όσο ψηλότερα γίνεται. Πρώτη αντίπαλος της παρέας του Γκάρεθ Μπέιλ στον Α’ Όμιλο είναι η Ελβετία που έχει κερδίσει πέντε φορές τους Βρετανούς σε επτά από τις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ωστόσο, ζήτησε από τους παίκτες του να δώσουν το 120% των δυνατοτήτων τους.

Η Δανία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα καθώς αντιμετωπίζει τη Φιλανδία στο εναρκτήριο ματς του Β’ Ομίλου. Οι «βίκινγκς» έχουν να ηττηθούν εντός έδρας από τους – νεοσσούς σε τελικά EURO – Φιλανδούς από το 1949 (18 νίκες, τρεις ισοπαλίες), ωστόσο ο Μάρκου Κανέρβα δεν έχασε την αισιοδοξία του λέγοντας χαρακτηριστικά «έχουμε δει και μεγαλύτερες εκπλήξεις να γίνονται σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, γιατί να μην κερδίσουμε;».

Όντας εδώ και μήνες στην πρώτη θέση της κατάταξης της FIFA, το Βέλγιο θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί καθώς κοντράρεται με τη Ρωσία στην Αγία Πετρούπολη. Τους «κόκκινους διάβολους» ευνοεί και η παράδοση (επτά ματς αήττητοι κόντρα στην «αρκούδα»), με τον Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ να ομολογεί πως «γνωρίζουμε τι θέση μας, δεν μας υπολογίζουν και πολλοί, αλλά αυτό ίσως είναι και καλό για εμάς».

