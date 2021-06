Πολιτική

Χαρδαλιάς - Σέιχ Σου: ξεκινά τη Δευτέρα ο καθαρισμός του

Εκτιμάται ότι σύντομα θα έχει καθαριστεί από τις σωρούς ξερών κλαδιών και δένδρων το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου.

«Το δόγμα μας είναι, όπου υπάρχει κίνδυνος εμείς παρεμβαίνουμε, διότι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη περιουσία και το φυσικό περιβάλλον είναι πάνω από οποιαδήποτε διαδικασία συζήτηση ή ανάλυση» επισήμανε με δηλώσεις του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε παρουσία της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος της Βόρειας Ελλάδας, του υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Σταύρου Καλαφάτη, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αμυρά και του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέδρηνου Λόφου Σέιχ Σου, με σκοπό την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής.

«Η πολλή ανάλυση φέρνει παράλυση», είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και υπογράμμισε πως: «Έπειτα από τρία χρόνια επιστολών, ενημερώσεων, κραυγών και αναθεμάτων, οι δύο φορείς που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα για το Σειχ Σου, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Πολιτική Προστασία και σε συνεργασία με το υφυπουργείο Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε να δώσουμε λύση. Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες, οι τεχνικές μελέτες και εκθέσεις και ευχαριστώ θερμά τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ».

Ο ίδιος διευκρίνισε πως «από τη Δευτέρα ξεκινάει ο καθαρισμός του Σέιχ Σου, 3,5 χιλιάδες στρέμματα, σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές που αποτελούν για εμάς μεγάλο πρόβλημα και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο που ελλοχεύει για τον πνεύμονα του περαστικού δάσους. Διατέθηκε ήδη 1,5 εκατομμύριο με εντολή του πρωθυπουργού για τις συγκεκριμένες εργασίες και αν χρειαστεί να ενισχυθεί, θα ενισχυθεί» και πρόσθεσε πως «επιχειρησιακά επικαιροποιούμε το σχέδιο μάς, για να το προφυλάξουμε από κάθε κίνδυνο. Ενισχύονται οι περιπολίες και η Θεσσαλονίκη διαθέτει και ένα βαρέως τύπου ελικόπτερο, το οποίο τις επόμενες τρεις ημέρες μπαίνει σε ετοιμότητα, για να μπορέσει να συνδράμει στο Σέιχ Σου και στη Χαλκιδική, που αποτελεί για εμάς σημείο επικινδυνότητας και ανησυχίας».

«Δουλεύουμε πυρετωδώς, το περιαστικό δάσος χρειάζεται οργανωμένο πρόγραμμα. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η συζήτηση, ώστε κάθε χρόνο, να υπάρχει πρόγραμμα που αφορά στους καθαρισμούς και σε όλα όσα πρέπει να γίνουν» είπε ο κ. Χαρδαλιάς και αναφερόμενος στην επιχείρηση «Δρυάδες» που πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο αντίστοιχων δράσεων σε Τατόι και Ιπποκράτειο Πολιτεία, καθώς και σε 18 περιοχές της Αττικής, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, για την αντιπυρική θωράκισή τους, είπε πως: «Σιγά σιγά φτιάχνουμε τον εθνικό μηχανισμό αντιμετώπισης κινδύνων και με εντολή του πρωθυπουργού παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, που να διορθώνει παθογένειες δεκαετιών να τις λύσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε. Ήρθε η ώρα να συντονιστούμε όλοι».

Σχολιάζοντας όσους αναφέρονται στο υψηλό κόστος πυρόσβεσης, εξήγησε πως «θα πρέπει να βάλουν σε αυτή τη σχέση κόστους-ωφέλειας, πόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή, πόσο κοστίζει ένα δάσος το οποίο είναι για δεκαετίες ο μοναδικός πνεύμονας της περιοχής. Άρα χρειαζόμαστε συνεννόηση, συναίνεση, συνεργασία και αποτέλεσμα».

Ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, υπογράμμισε πως «βρεθήκαμε εδώ για να δώσουμε μια λύση σε ένα καυτό πρόβλημα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη την ευρύτερη περιοχής. Θέλουμε να μιλάμε λιγότερο, να δουλεύουμε περισσότερο και να φέρνουμε αποτελέσματα και λύση στα προβλήματα. Συνθέτουμε δυνάμεις, συνεργαζόμαστε. Σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε λύση που δεν θα είναι μόνο γι' αυτό το καλοκαίρι, αλλά θα υπάρχει μια ετήσια μερίμνα».

«Το Σέιχ Σου, βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωνίας μας, διότι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του για την πόλη. Έχουμε αναπτύξει μια καταπληκτική συνεργασία, άκρως παραγωγική. Ενώνουμε δυνάμεις ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την παλαιολιθική γραφειοκρατία που σέρνεται εδώ και δεκαετίες και δεν αφήνει τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, από την πλευρά του επισήμανε πως «αν και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δυστυχώς, δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στο θέμα των δασών και του Σέιχ Σου, όταν αντιληφθήκαμε ότι οι αρμόδιοι δεν είχαν σπεύσει να καθαρίσουν το δάσος, με αποτέλεσμα, να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, σπεύσαμε να ειδοποιήσουμε και να ζητήσουμε τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να γίνει το αυτονόητο, να καθαριστεί ο μοναδικός πνεύμονας της Θεσσαλονίκης πριν να μπούμε στη αντιπυρική περίοδο. Με μια διαδικασίας εξπρές, τις επόμενες εβδομάδες θα καθαριστεί το Σέιχ Σου και θα γίνουν αυτά που δεν έγιναν εδώ και χρόνια. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν με μεταρρυθμίσεις».

Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση και από τον Υποστράτηγο της Πυροσβεστικής, συντονιστή επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μάριο Αποστολίδη. «Το βασικό είναι ότι για να έχουμε μια επιτυχή, γρήγορη και ασφαλή καταστολή των δυνάμεων πυρόσβεσης, πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, όπως να καθαριστούν τα δάση από τα υπολείμματα κλαδεύσεων, να ανοίξουν οι δρόμοι να γίνουν οι παρεμβάσεις έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να φτάσουμε στα σημεία οπού εκδηλώνονται οι πυρκαγιές και να έχουμε επιτυχή καταστολή» διευκρίνισε.

