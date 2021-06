Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Μπαπέ το σκέφτεται αν θα παραμείνει στο Παρίσι

Μπορεί ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου να διαβεβαιώνει για την παραμονή του νεαρού επιθετικού, αλλά οι δηλώσεις του ίδιου βάζουν σε ανησυχία τους ιθύνοντες της ομάδας.

Η παραμονή του Κιλιάν Μπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν και το παράλληλο ενδεχόμενο «μετακόμισης» του στην Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένα από τα βασικά «σίριαλ», που κυριαρχήσουν στο καλοκαιρινό «μεταγραφικό παζάρι».

Και την ώρα που ο «ισχυρός άνδρας» του γαλλικού συλλόγου, Νασέρ Αλ Κελαϊφί διαβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι ο νεαρός Γάλλος θα παραμείνει κάτοικος Παρισίων, ο Μπαπέ φροντίζει να αφήνει... αμφιβολίες.

Μιλώντας στο «France Football», παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 και κορυφαίος επιθετικός της εποχής, τόνισε, «Το μέλλον μου; Πρέπει να λάβω την σωστή απόφαση, η οποία είναι δύσκολη. Και να δώσω στον εαυτό μου κάθε ευκαιρία για να λάβω την σωστή απόφαση. Είμαι σε ένα μέρος όπου μου αρέσει, νιώθω καλά. Αλλά είναι αυτό το καλύτερο μέρος για εμένα; Δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν είμαι τρελός. Ξέρω ότι ένα σχέδιο με ή χωρίς εμένα δεν είναι το ίδιο για τον σύλλογο. Αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν κατανοεί ότι χρειάζομαι χρόνο».

